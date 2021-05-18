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В секторе Газа оценили ущерб от израильских ударов в 244 млн долларов

В секторе Газа оценили ущерб от израильских ударов в 244 млн долларов - РИА Новости, 18.05.2021

В секторе Газа оценили ущерб от израильских ударов в 244 млн долларов

Ущерб, который понес сектор Газа в результате израильских авиаударов, составляет почти 244 миллиона долларов, говорится в заявлении главы пресс-службы властей... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:15

2021-05-18T16:15

2021-05-18T16:15

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

израиль

в мире

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ГАЗА, 18 мая - РИА Новости. Ущерб, который понес сектор Газа в результате израильских авиаударов, составляет почти 244 миллиона долларов, говорится в заявлении главы пресс-службы властей анклава Саламы Мааруфа."Нападения причинили большой материальный ущерб. Ущерб зданиям, жилым домам и фермам составил, согласно первоначальным оценкам, 243,8 миллиона долларов", - заявил Мааруф.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 213, среди жертв 61 ребенок.

сектор газа

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире