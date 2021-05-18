https://ria.ru/20210518/ukraina-1732868971.html

Киев заявил о попытках России вернуть Украину "в сферу своего влияния"

Киев заявил о попытках России вернуть Украину "в сферу своего влияния" - РИА Новости, 18.05.2021

Киев заявил о попытках России вернуть Украину "в сферу своего влияния"

Украинское военное руководство не исключает, что РФ может использовать для военного давления на Киев территорию и инфраструктуру других стран, сообщила во... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T20:57

2021-05-18T20:57

2021-05-18T20:57

россия

руслан хомчак

верховная рада украины

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украина

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КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Украинское военное руководство не исключает, что РФ может использовать для военного давления на Киев территорию и инфраструктуру других стран, сообщила во вторник пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак во вторник принял участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе.По словам Хомчака, которого цитирует пресс-служба, Россия "не оставляет попыток" вернуть Украину "в сферу своего влияния"."Впрочем, кремлевские стратеги гибридных войн не способны осознать, что Украина прошла точку невозврата, и пути назад уже нет. В этот период мы оказались, без преувеличения, в уникальной ситуации, когда, в сложных условиях безопасности должны противодействовать российской вооруженной агрессии против нашего государства и одновременно проводить реформы Вооруженных сил Украины", - цитирует Хомчака пресс-служба.Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины призвал сформировать "системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз в контексте обстановки, которая сложилась на украинском направлении, где Украина уже восьмой год находится на передовой борьбы с имперскими амбициями Москвы".Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Отношения Москвы и Киева резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

https://ria.ru/20210518/zakharova-1732857655.html

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россия, руслан хомчак, верховная рада украины, нато, украина, в мире