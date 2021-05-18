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Киев заявил о попытках России вернуть Украину "в сферу своего влияния"
Киев заявил о попытках России вернуть Украину "в сферу своего влияния" - РИА Новости, 18.05.2021
Киев заявил о попытках России вернуть Украину "в сферу своего влияния"
Украинское военное руководство не исключает, что РФ может использовать для военного давления на Киев территорию и инфраструктуру других стран, сообщила во... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T20:57
2021-05-18T20:57
россия
руслан хомчак
верховная рада украины
нато
украина
в мире
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КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Украинское военное руководство не исключает, что РФ может использовать для военного давления на Киев территорию и инфраструктуру других стран, сообщила во вторник пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак во вторник принял участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе.По словам Хомчака, которого цитирует пресс-служба, Россия "не оставляет попыток" вернуть Украину "в сферу своего влияния"."Впрочем, кремлевские стратеги гибридных войн не способны осознать, что Украина прошла точку невозврата, и пути назад уже нет. В этот период мы оказались, без преувеличения, в уникальной ситуации, когда, в сложных условиях безопасности должны противодействовать российской вооруженной агрессии против нашего государства и одновременно проводить реформы Вооруженных сил Украины", - цитирует Хомчака пресс-служба.Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины призвал сформировать "системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз в контексте обстановки, которая сложилась на украинском направлении, где Украина уже восьмой год находится на передовой борьбы с имперскими амбициями Москвы".Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Отношения Москвы и Киева резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html
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россия, руслан хомчак, верховная рада украины, нато, украина, в мире

Киев заявил о попытках России вернуть Украину "в сферу своего влияния"

20:57 18.05.2021
 
© Міністерство оборони УкраїниНачальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Міністерство оборони України
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КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Украинское военное руководство не исключает, что РФ может использовать для военного давления на Киев территорию и инфраструктуру других стран, сообщила во вторник пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак во вторник принял участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе.

"Украинское военное руководство не исключает возможности того, что для усиления политического и военного давления на Украину РФ также может использовать территорию и инфраструктуру других государств. Кроме того, потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад - 2021", - сообщила пресс-служба в Facebook.

По словам Хомчака, которого цитирует пресс-служба, Россия "не оставляет попыток" вернуть Украину "в сферу своего влияния".
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"Впрочем, кремлевские стратеги гибридных войн не способны осознать, что Украина прошла точку невозврата, и пути назад уже нет. В этот период мы оказались, без преувеличения, в уникальной ситуации, когда, в сложных условиях безопасности должны противодействовать российской вооруженной агрессии против нашего государства и одновременно проводить реформы Вооруженных сил Украины", - цитирует Хомчака пресс-служба.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины призвал сформировать "системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз в контексте обстановки, которая сложилась на украинском направлении, где Украина уже восьмой год находится на передовой борьбы с имперскими амбициями Москвы".
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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РоссияРуслан ХомчакВерховная Рада УкраиныНАТОУкраинаВ мире
 
 
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