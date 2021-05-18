https://ria.ru/20210518/ukraina-1732858877.html

На Украине оценили ущерб для экономики от запуска "Северного потока — 2"

На Украине оценили ущерб для экономики от запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.05.2021

На Украине оценили ущерб для экономики от запуска "Северного потока — 2"

Экономика Украины потеряет 5-6 миллиардов долларов в год в случае запуска "Северного потока — 2", заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T19:11

2021-05-18T19:11

2021-05-18T19:11

россия

сергей макогон

северный поток — 2

украина

в мире

экономика

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КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Экономика Украины потеряет 5-6 миллиардов долларов в год в случае запуска "Северного потока — 2", заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.По его словам, в том числе Украина потеряет 1,5 миллиарда долларов в случае прекращения Россией транзита газа. В таком случае на Украине подорожает газ, поскольку его транспортировка из ЕС будет дороже примерно на 50 долларов за кубометр. Это приведет к потерям экономики еще в размере 2-3 миллиарда долларов."Если подорожает газ, то подорожает весь наш экспорт, например удобрения. Также газ подорожает для населения, соответственно нужно будет больше для субсидий", - сказал он.Макогон сказал, что эти потери можно компенсировать за счет увеличения собственной добычи голубого топлива. Он сказал, что сейчас нужно предоставить максимум возможностей украинским газодобывающим компаниям и стимулировать наращивание собственной добычи."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.

https://ria.ru/20210514/gazoprovod-1732285675.html

https://ria.ru/20210505/merkel-1731214704.html

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россия, сергей макогон, северный поток — 2, украина, в мире, экономика