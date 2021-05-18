На Украине уволили главу Минздрава из-за провала кампании против COVID-19
18:02 18.05.2021 (обновлено: 18:31 18.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения Украины Максим Степанов выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве.
КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Верховная рада Украины уволила Максима Степанова с должности главы минздрава. Это решение поддержали 292 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее депутаты неоднократно призывали отправить его в отставку, так как, по мнению оппозиции, за год на посту он так и не смог эффективно противодействовать пандемии коронавируса и провалил кампанию по вакцинации от COVID-19. Сам министр заявлял об отсутствии в стране медицины как системы — есть лишь "очаги" оказания медпомощи, а единственным нормально развитым направлением является стоматология.
На прошлой неделе пресс-секретарь спикера украинского парламента Ольга Туний заявила, что представление премьера Украины Дениса Шмыгаля об отставке Степанова поступило в Раду. Сам министр назвал ситуацию "подковерными играми", и добавил, что никаких заявлений не писал.
При этом, проведенный в мае социологической группой "Рейтинг" опрос свидетельствует, более половины украинцев не поддерживают идею смены главы минздрава.
Степанов возглавил минздрав Украины в марте 2020 года, сменив в разгар пандемии COVID-19 кардиохирурга Илью Емца. До этого в период с 2017 по 2019 год Степанов возглавлял Одесскую областную администрацию.
Всего на Украине зафиксировали более 2,1 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали свыше 48 тысяч человек.