https://ria.ru/20210518/ukraina-1732842764.html
На Украине освободили от должности министра развития экономики
На Украине освободили от должности министра развития экономики - РИА Новости, 18.05.2021
На Украине освободили от должности министра развития экономики
Верховная рада Украины на внеочередном заседании во вторник уволила Игоря Петрашко с должности главы министерства развития экономики, торговли и сельского... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:25
2021-05-18T17:25
2021-05-18T17:25
игорь петрашко
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины на внеочередном заседании во вторник уволила Игоря Петрашко с должности главы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, такое решение поддержали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.На минувшей неделе пресс-секретарь спикера Рады Ольга Туний сообщила, что Петрашко подал в парламент заявление об отставке.По информации СМИ, основным кандидатом на должность министра развития экономики и торговли рассматривают главу государственной налоговой службы Алексея Любченко.
https://ria.ru/20210517/ukraina-1732522794.html
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игорь петрашко, верховная рада украины, украина, в мире