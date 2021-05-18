В Минэнерго Украины попросили запретить импорт электроэнергии из России
14:39 18.05.2021 (обновлено: 15:52 18.05.2021)
КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, сообщается на сайте министерства во вторник.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 16 декабря 2020 года отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами Энергосообщества, что позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России.
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"Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии", - сообщается на сайте.
В пресс-службе пояснили, что министр направил обращение к Национальной комиссии по ограничению импорта электроэнергии "из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества".
"Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности", - говорится в письме главы минэнерго, опубликованном во вторник.