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Израиль за сутки нанес удары по домам 12 командиров ХАМАС

Израиль за сутки нанес удары по домам 12 командиров ХАМАС - РИА Новости, 18.05.2021

Израиль за сутки нанес удары по домам 12 командиров ХАМАС

Израильская армия сообщила, что за последние сутки разрушила дома 12 высокопоставленных военных ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:55

2021-05-18T12:55

2021-05-18T13:30

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

хамас

палестина

израиль

безопасность

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая — РИА Новости. Израильская армия сообщила, что за последние сутки разрушила дома 12 высокопоставленных военных ХАМАС в секторе Газа.Три из них ЦАХАЛ атаковал во вторник утром. В частности, взорваны дома заместителя командира Северной бригады Рафы Салмана и двух руководителей рот резервных батальонов. Отмечается, что некоторые здания использовались как оперативные штабы.Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось после масштабных стычек палестинцев с полицией в Восточном Иерусалиме. Волнения проходили сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселяли несколько арабских семей.С 10 мая из сектора Газа по Израилю выпустили около 3350 ракет, примерно 500 из них упали на территории самого анклава; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол", чья эффективность составляет 90 процентов. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 212, среди них много детей.Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны не могут поделить территории в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.

сектор газа

палестина

израиль

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Обострение палестино-израильского конфликта: огонь, потери, разрушения Израиль и Палестина продолжают обмениваться ракетными обстрелами. Вечером 12 мая ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа. Дом полностью разрушен. Перед обстрелом беспилотники сделали «предупредительные удары», чтобы люди успели эвакуироваться. Это уже третья многоэтажка, которая была полностью уничтожена. В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги. У ворот Дамаска ситуация остается напряженной. Полиция пускает в ход свето-шумовые гранаты. В городе Лод, где продолжались массовые беспорядки, после наступления комендантского часа израильская полиция открыла огонь. Вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем обострился после выступлений арабского населения против выселения из своих домов в районе Храмовой горы. В ходе столкновений с полицией пострадали сотни человек. 2021-05-18T12:55 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, палестина, израиль, безопасность, в мире