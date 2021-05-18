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Красный полумесяц Катара обвинил Израиль в ударе без предупреждения
Красный полумесяц Катара обвинил Израиль в ударе без предупреждения - РИА Новости, 18.05.2021
Красный полумесяц Катара обвинил Израиль в ударе без предупреждения
Отделение организации Красного Полумесяца в секторе Газа подверглось израильской бомбардировке без предупреждения, оно находилось в разбомбленном здании с 2014... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T20:40
2021-05-18T20:52
мид катара
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
красный полумесяц
сектор газа
катар
палестина
израиль
в мире
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ДОХА, 18 мая - РИА Новости, Юлия Троицкая. Отделение организации Красного Полумесяца в секторе Газа подверглось израильской бомбардировке без предупреждения, оно находилось в разбомбленном здании с 2014 года, сообщил РИА Новости исполнительный директор отделения по оказанию международной гуманитарной помощи и развитию Красного Полумесяца Катара Фейсал аль-Имади.В понедельник МИД Катара сообщил, что здание отделения Красного Полумесяца Катара в Газе подверглось бомбардировке израильской армии, при этом погибли два палестинца и десять человек пострадали.Как уточнили в Красном Полумесяца, из их 15 сотрудников никто не пострадал, но погибли и получили ранения люди, которые в это время находились поблизости. Кроме того, это было офисное здание, гуманитарная или медицинская помощь там не хранились.
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мид катара, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, красный полумесяц, сектор газа, катар, палестина, израиль, в мире

Красный полумесяц Катара обвинил Израиль в ударе без предупреждения

20:40 18.05.2021 (обновлено: 20:52 18.05.2021)
 
© REUTERS / Mohammed SalemАвиаудар Израиля по зданию в городе Газа
Авиаудар Израиля по зданию в городе Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
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ДОХА, 18 мая - РИА Новости, Юлия Троицкая. Отделение организации Красного Полумесяца в секторе Газа подверглось израильской бомбардировке без предупреждения, оно находилось в разбомбленном здании с 2014 года, сообщил РИА Новости исполнительный директор отделения по оказанию международной гуманитарной помощи и развитию Красного Полумесяца Катара Фейсал аль-Имади.
"Офис организации Красного Полумесяца в Газе находится в том же здании с 2014 года. Наши команды на месте не получали никаких предупреждений о планируемой бомбардировке здания", - отметил он.
В понедельник МИД Катара сообщил, что здание отделения Красного Полумесяца Катара в Газе подверглось бомбардировке израильской армии, при этом погибли два палестинца и десять человек пострадали.
Как уточнили в Красном Полумесяца, из их 15 сотрудников никто не пострадал, но погибли и получили ранения люди, которые в это время находились поблизости. Кроме того, это было офисное здание, гуманитарная или медицинская помощь там не хранились.
Вид на разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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МИД КатараОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуКрасный полумесяцСектор ГазаКатарПалестинаИзраильВ мире
 
 
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