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Туризм
https://ria.ru/20210518/turizm-1732840843.html
Эксперт назвал срок восстановления мирового туризма после пандемии
Эксперт назвал срок восстановления мирового туризма после пандемии - РИА Новости, 18.05.2021
Эксперт назвал срок восстановления мирового туризма после пандемии
Мировому туристическому сектору может потребоваться до 4 лет, чтобы оправиться от финансового ущерба, нанесенного пандемией COVID-19, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:14
2021-05-18T17:14
туризм
новости - туризм
всемирная туристская организация
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мировому туристическому сектору может потребоваться до 4 лет, чтобы оправиться от финансового ущерба, нанесенного пандемией COVID-19, заявил РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили.По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2020 году число международных туристических поездок снизилось на 74%. В связи с пандемией и принятых странами ограничений международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с 2019 годом. Кризис поставил под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.По словам генсека ЮНВТО, пандемия продолжит оказывать "разрушительное влияние" на туристическую отрасль и в 2021 году. Он отметил, что обнаружение новых штаммов, выявленных в Соединенном Королевстве, Южной Африке и Индии, спровоцировало введение новых ограничений на въезд в другие страны.Согласно прогнозам организации, в 2021 году число туристов должно возрасти по сравнению с предыдущим годом на 22–55%, хотя отрасль в целом может страдать от последствий пандемии коронавируса в течение четырех лет."По оценкам экспертной группы, международной туристической отрасли может потребоваться от двух с половиной до четырех лет, чтобы вернуться к уровню 2019 года", - сказал Пололикашвили. Он добавил, что правительства государств по всему миру "должны оказать экономическую поддержку" туристическим компаниям, чтобы помочь бизнесу "оправиться после пандемии и выжить". По его словам, внутренний туризм должен восстановиться быстрее, чем международный.
https://ria.ru/20210515/aviasoobschenie-1732405139.html
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новости - туризм, всемирная туристская организация, оон

Эксперт назвал срок восстановления мирового туризма после пандемии

17:14 18.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мировому туристическому сектору может потребоваться до 4 лет, чтобы оправиться от финансового ущерба, нанесенного пандемией COVID-19, заявил РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили.
По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2020 году число международных туристических поездок снизилось на 74%. В связи с пандемией и принятых странами ограничений международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с 2019 годом. Кризис поставил под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.
"Это худший кризис в истории туризма. В апреле и мае прошлого года до 100% направлений в мире ввели полные или частичные ограничения на въезд туристов, мы могли наблюдать беспрецедентное падение спроса на путешествия и туристические поездки", - сказал Пололикашвили.
По словам генсека ЮНВТО, пандемия продолжит оказывать "разрушительное влияние" на туристическую отрасль и в 2021 году. Он отметил, что обнаружение новых штаммов, выявленных в Соединенном Королевстве, Южной Африке и Индии, спровоцировало введение новых ограничений на въезд в другие страны.
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Согласно прогнозам организации, в 2021 году число туристов должно возрасти по сравнению с предыдущим годом на 22–55%, хотя отрасль в целом может страдать от последствий пандемии коронавируса в течение четырех лет.
"По оценкам экспертной группы, международной туристической отрасли может потребоваться от двух с половиной до четырех лет, чтобы вернуться к уровню 2019 года", - сказал Пололикашвили. Он добавил, что правительства государств по всему миру "должны оказать экономическую поддержку" туристическим компаниям, чтобы помочь бизнесу "оправиться после пандемии и выжить". По его словам, внутренний туризм должен восстановиться быстрее, чем международный.
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