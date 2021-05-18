https://ria.ru/20210518/turizm-1732840843.html

Эксперт назвал срок восстановления мирового туризма после пандемии

Эксперт назвал срок восстановления мирового туризма после пандемии - РИА Новости, 18.05.2021

Эксперт назвал срок восстановления мирового туризма после пандемии

Мировому туристическому сектору может потребоваться до 4 лет, чтобы оправиться от финансового ущерба, нанесенного пандемией COVID-19, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:14

2021-05-18T17:14

2021-05-18T17:14

туризм

новости - туризм

всемирная туристская организация

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572624709_0:93:3085:1828_1920x0_80_0_0_57c31031dfc68e92f493a07ad7b4df06.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мировому туристическому сектору может потребоваться до 4 лет, чтобы оправиться от финансового ущерба, нанесенного пандемией COVID-19, заявил РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили.По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2020 году число международных туристических поездок снизилось на 74%. В связи с пандемией и принятых странами ограничений международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с 2019 годом. Кризис поставил под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.По словам генсека ЮНВТО, пандемия продолжит оказывать "разрушительное влияние" на туристическую отрасль и в 2021 году. Он отметил, что обнаружение новых штаммов, выявленных в Соединенном Королевстве, Южной Африке и Индии, спровоцировало введение новых ограничений на въезд в другие страны.Согласно прогнозам организации, в 2021 году число туристов должно возрасти по сравнению с предыдущим годом на 22–55%, хотя отрасль в целом может страдать от последствий пандемии коронавируса в течение четырех лет."По оценкам экспертной группы, международной туристической отрасли может потребоваться от двух с половиной до четырех лет, чтобы вернуться к уровню 2019 года", - сказал Пололикашвили. Он добавил, что правительства государств по всему миру "должны оказать экономическую поддержку" туристическим компаниям, чтобы помочь бизнесу "оправиться после пандемии и выжить". По его словам, внутренний туризм должен восстановиться быстрее, чем международный.

https://ria.ru/20210515/aviasoobschenie-1732405139.html

https://ria.ru/20210423/egipet-1729509023.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, всемирная туристская организация, оон