Эксперт назвал срок восстановления мирового туризма после пандемии
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мировому туристическому сектору может потребоваться до 4 лет, чтобы оправиться от финансового ущерба, нанесенного пандемией COVID-19, заявил РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили.
По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2020 году число международных туристических поездок снизилось на 74%. В связи с пандемией и принятых странами ограничений международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с 2019 годом. Кризис поставил под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.
"Это худший кризис в истории туризма. В апреле и мае прошлого года до 100% направлений в мире ввели полные или частичные ограничения на въезд туристов, мы могли наблюдать беспрецедентное падение спроса на путешествия и туристические поездки", - сказал Пололикашвили.
По словам генсека ЮНВТО, пандемия продолжит оказывать "разрушительное влияние" на туристическую отрасль и в 2021 году. Он отметил, что обнаружение новых штаммов, выявленных в Соединенном Королевстве, Южной Африке и Индии, спровоцировало введение новых ограничений на въезд в другие страны.
Согласно прогнозам организации, в 2021 году число туристов должно возрасти по сравнению с предыдущим годом на 22–55%, хотя отрасль в целом может страдать от последствий пандемии коронавируса в течение четырех лет.
"По оценкам экспертной группы, международной туристической отрасли может потребоваться от двух с половиной до четырех лет, чтобы вернуться к уровню 2019 года", - сказал Пололикашвили. Он добавил, что правительства государств по всему миру "должны оказать экономическую поддержку" туристическим компаниям, чтобы помочь бизнесу "оправиться после пандемии и выжить". По его словам, внутренний туризм должен восстановиться быстрее, чем международный.