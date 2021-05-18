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"Хватит десяти кораблей": Северный флот осваивает новый ударный комплекс
"Хватит десяти кораблей": Северный флот осваивает новый ударный комплекс - РИА Новости, 18.05.2021
"Хватит десяти кораблей": Северный флот осваивает новый ударный комплекс
Испытания новейшей противокорабельной ракеты "Циркон" вышли на финишную прямую — фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" готовится к заключительным тестовым... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T08:00
2021-05-18T14:38
россия
общероссийское движение поддержки флота (дпф)
циркон
вячеслав попов
северный флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Испытания новейшей противокорабельной ракеты "Циркон" вышли на финишную прямую — фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" готовится к заключительным тестовым пускам. По последним данным, их проведут к концу лета, затем систему продолжат дорабатывать на подводных лодках. Что значит "Циркон" для ВМФ России — в материале РИА Новости.Первый носительТочная дата старта заключительных испытаний пока неизвестна, однако, по словам министра обороны Сергея Шойгу, к концу года ракету полностью проверят. А в апрельском послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что оружие скоро встанет на боевое дежурство. Серийные поставки Вооруженным силам намечены на следующий год.Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" первым отстрелялся перспективной ракетой "Циркон" на море по учебным целям. Его приняли в состав флота летом 2018-го. Из-за продвинутых электронных систем на борту и высокой степени автоматизации этот корабль называют "плавающий компьютер". Причем многие технологии применили впервые.Основное оружие фрегатов — крылатые ракеты "Калибр" в 16 вертикальных пусковых установках. Артиллерия — универсальные 130-миллиметровые орудия со скорострельностью 30 выстрелов в минуту и дальностью 23 километра. Небо контролирует зенитный-ракетный комплекс "Полимент-Редут". Против подлодок — четыре торпедных аппарата "Пакет-НК".Головной вымпел серии "Адмирал Горшков" заложили в 2006-м — это первый новый крупный надводный корабль со времен СССР. Фрегат служил испытательным полигоном для множества разработок, различных систем вооружения, средств ПВО и радиоэлектронного оборудования. Так что решение оснастить платформу экспериментальным "Цирконом" вполне логично.Первые испытания с борта "Горшкова" выполнили в декабре 2019-го. По данным Минобороны, было три пуска: два — по морским мишеням и один — по наземной.Прикрыть АрктикуК разработке принципиально нового гиперзвукового комплекса морского и наземного базирования приступили в 2010-х, впервые об успешной реализации проекта президент Владимир Путин сообщил в 2018-м.Ожидается, что морская версия заменит противокорабельные ракеты "Гранит", стоящие на вооружении ВМФ с середины 1980-х. "Цирконом" оснастят современные и модернизированные корабли — в первую очередь, фрегаты проекта 22350, крейсер "Адмирал Нахимов", перспективные эсминцы "Лидер". Кроме того, "гиперзвуком" вооружат многоцелевые атомные подводные лодки 971, 949А и 885. В приоритете — Северный флот. И это неслучайно."У "Циркона" большая дальность, и в процессе эксплуатации необходимы контрольные пуски, стрельбы в рамках боевой подготовки, — отметил в беседе с РИА Новости экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов. — В силу размеров операционная зона Северного флота и его полигоны больше подходят, как говорится, для доведения до ума новых типов вооружения, чем, например, Балтика или Черное море".К тому же Арктическая зона — наиболее ракетоопасное направление для всей России. "Северный флот отвечает за Арктику, — объясняет адмирал. — Усиливать соединение — вопрос не только сегодняшнего дня, но и перспективы. За Арктикой — будущее и в транспортном аспекте, и в плане обеспечения обороны страны. Ракета "Циркон" — весьма универсальная штука. И на определенном этапе развития Вооруженных сил она станет ведущим ракетным оружием в целом по ВМФ, а также мощным сдерживающим фактором для других стран при принятии решений, ущемляющих безопасность России".Средство контроляВ ходе испытаний "Циркон" поражал как наземные, так и морские цели на расстоянии до 450 километров. Заявленная дальность стрельбы — тысяча километров. Максимальная скорость полета — 9 чисел Маха, или около 11 тысяч километров в час. Это делает ракету неуязвимой для любых современных и перспективных средств перехвата.Неудивительно, что на "Циркон" сразу же отреагировали западные страны, в том числе США. Пентагон внимательно отслеживает каждый пуск, признавая значительное отставание от России в области гиперзвукового вооружения. Американские эксперты считают этот комплекс серьезной угрозой для авианосцев — главной ударной силы ВМС США.По словам председателя Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитана 1 ранга Михаила Ненашева, все разработки для армии и флота, в том числе и "Циркон", — ответ на агрессивные сценарии Запада."В свете последних заявлений военных Франции и США отчетливо видно, что западным странам необходимо выставлять Россию в образе опасного врага, — говорит он. — Уже давно проработаны сценарии, и политический класс Запада будет выстраивать курс против России. "Циркон" же — это средство защиты XXI века в условиях запредельной политической турбулентности. Нам необходимо убедительно демонстрировать свои возможности".Председатель ДПФ считает, что даже десять подводных и надводных кораблей с "Цирконом", наряду с ядерным наступательным и оборонительным вооружением, позволят североморцам решать любые геополитические задачи по обороне страны в арктическом регионе. "Характеристики ракеты таковы, что, по всем прогнозам, американцы без принятия экстренных мер не смогут создать что-то подобное еще десяток лет, — поясняет Ненашев. — На базе "Циркона" построят стратегически эффективную оборону, причем за гораздо меньшие деньги, чем во времена СНВ-1 или СНВ-2. Десять кораблей защитят Арктику, обеспечат безопасность Северного морского пути. "Цирконы" умеют бить по наземным целям и способны уничтожить объекты НАТО в Норвегии или на Аляске. Кроме того, прорабатывают вопрос создания версии "Циркона" для ракетоносной авиации".Примечательно, что "Циркон", еще не вставший на вооружение, уже влияет на политику. Так, посол России в США Анатолий Антонов отметил, что успешные испытания комплекса придают уверенности российским дипломатам на переговорах с американцами о контроле над вооружениями.
https://ria.ru/20210421/podlodka-1729143501.html
https://ria.ru/20210326/arktika-1602792053.html
https://ria.ru/20210212/korabli-1597068089.html
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россия, общероссийское движение поддержки флота (дпф), циркон, вячеслав попов, северный флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

"Хватит десяти кораблей": Северный флот осваивает новый ударный комплекс

08:00 18.05.2021 (обновлено: 14:38 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКорабли ВМФ во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте
Корабли ВМФ во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Испытания новейшей противокорабельной ракеты "Циркон" вышли на финишную прямую — фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" готовится к заключительным тестовым пускам. По последним данным, их проведут к концу лета, затем систему продолжат дорабатывать на подводных лодках. Что значит "Циркон" для ВМФ России — в материале РИА Новости.

Первый носитель

Точная дата старта заключительных испытаний пока неизвестна, однако, по словам министра обороны Сергея Шойгу, к концу года ракету полностью проверят. А в апрельском послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что оружие скоро встанет на боевое дежурство. Серийные поставки Вооруженным силам намечены на следующий год.
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" первым отстрелялся перспективной ракетой "Циркон" на море по учебным целям. Его приняли в состав флота летом 2018-го. Из-за продвинутых электронных систем на борту и высокой степени автоматизации этот корабль называют "плавающий компьютер". Причем многие технологии применили впервые.
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Основное оружие фрегатов — крылатые ракеты "Калибр" в 16 вертикальных пусковых установках. Артиллерия — универсальные 130-миллиметровые орудия со скорострельностью 30 выстрелов в минуту и дальностью 23 километра. Небо контролирует зенитный-ракетный комплекс "Полимент-Редут". Против подлодок — четыре торпедных аппарата "Пакет-НК".
Головной вымпел серии "Адмирал Горшков" заложили в 2006-м — это первый новый крупный надводный корабль со времен СССР. Фрегат служил испытательным полигоном для множества разработок, различных систем вооружения, средств ПВО и радиоэлектронного оборудования. Так что решение оснастить платформу экспериментальным "Цирконом" вполне логично.
Первые испытания с борта "Горшкова" выполнили в декабре 2019-го. По данным Минобороны, было три пуска: два — по морским мишеням и один — по наземной.
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море

Прикрыть Арктику

К разработке принципиально нового гиперзвукового комплекса морского и наземного базирования приступили в 2010-х, впервые об успешной реализации проекта президент Владимир Путин сообщил в 2018-м.
Ожидается, что морская версия заменит противокорабельные ракеты "Гранит", стоящие на вооружении ВМФ с середины 1980-х. "Цирконом" оснастят современные и модернизированные корабли — в первую очередь, фрегаты проекта 22350, крейсер "Адмирал Нахимов", перспективные эсминцы "Лидер". Кроме того, "гиперзвуком" вооружат многоцелевые атомные подводные лодки 971, 949А и 885. В приоритете — Северный флот. И это неслучайно.
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"У "Циркона" большая дальность, и в процессе эксплуатации необходимы контрольные пуски, стрельбы в рамках боевой подготовки, — отметил в беседе с РИА Новости экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов. — В силу размеров операционная зона Северного флота и его полигоны больше подходят, как говорится, для доведения до ума новых типов вооружения, чем, например, Балтика или Черное море".
К тому же Арктическая зона — наиболее ракетоопасное направление для всей России.
"Северный флот отвечает за Арктику, — объясняет адмирал. — Усиливать соединение — вопрос не только сегодняшнего дня, но и перспективы. За Арктикой — будущее и в транспортном аспекте, и в плане обеспечения обороны страны. Ракета "Циркон" — весьма универсальная штука. И на определенном этапе развития Вооруженных сил она станет ведущим ракетным оружием в целом по ВМФ, а также мощным сдерживающим фактором для других стран при принятии решений, ущемляющих безопасность России".
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Петр Моргунов" пришел в Североморск
Большой десантный корабль Пётр Моргунов пришел в Североморск - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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Большой десантный корабль "Петр Моргунов" пришел в Североморск

Средство контроля

В ходе испытаний "Циркон" поражал как наземные, так и морские цели на расстоянии до 450 километров. Заявленная дальность стрельбы — тысяча километров. Максимальная скорость полета — 9 чисел Маха, или около 11 тысяч километров в час. Это делает ракету неуязвимой для любых современных и перспективных средств перехвата.
Неудивительно, что на "Циркон" сразу же отреагировали западные страны, в том числе США. Пентагон внимательно отслеживает каждый пуск, признавая значительное отставание от России в области гиперзвукового вооружения. Американские эксперты считают этот комплекс серьезной угрозой для авианосцев — главной ударной силы ВМС США.
По словам председателя Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитана 1 ранга Михаила Ненашева, все разработки для армии и флота, в том числе и "Циркон", — ответ на агрессивные сценарии Запада.
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"В свете последних заявлений военных Франции и США отчетливо видно, что западным странам необходимо выставлять Россию в образе опасного врага, — говорит он. — Уже давно проработаны сценарии, и политический класс Запада будет выстраивать курс против России. "Циркон" же — это средство защиты XXI века в условиях запредельной политической турбулентности. Нам необходимо убедительно демонстрировать свои возможности".
Председатель ДПФ считает, что даже десять подводных и надводных кораблей с "Цирконом", наряду с ядерным наступательным и оборонительным вооружением, позволят североморцам решать любые геополитические задачи по обороне страны в арктическом регионе.
© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Олег Кулешов
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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
"Характеристики ракеты таковы, что, по всем прогнозам, американцы без принятия экстренных мер не смогут создать что-то подобное еще десяток лет, — поясняет Ненашев. — На базе "Циркона" построят стратегически эффективную оборону, причем за гораздо меньшие деньги, чем во времена СНВ-1 или СНВ-2. Десять кораблей защитят Арктику, обеспечат безопасность Северного морского пути. "Цирконы" умеют бить по наземным целям и способны уничтожить объекты НАТО в Норвегии или на Аляске. Кроме того, прорабатывают вопрос создания версии "Циркона" для ракетоносной авиации".
Примечательно, что "Циркон", еще не вставший на вооружение, уже влияет на политику. Так, посол России в США Анатолий Антонов отметил, что успешные испытания комплекса придают уверенности российским дипломатам на переговорах с американцами о контроле над вооружениями.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в бухту Золотой Рог. 1 мая 2019
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков заходит в бухту Золотой Рог. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в бухту Золотой Рог. 1 мая 2019
 
РоссияОбщероссийское движение поддержки флота (ДПФ)ЦирконВячеслав ПоповСеверный флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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