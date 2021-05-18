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В Костроме тренер получил срок из-за едва не утонувшего мальчика
В Костроме тренер получил срок из-за едва не утонувшего мальчика - РИА Новости, 18.05.2021
В Костроме тренер получил срок из-за едва не утонувшего мальчика
Суд в Костроме приговорил к году ограничения свободы тренера по плаванию, у которой на тренировке в бассейне чуть не утонул 11-летний школьник, сообщает во... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:29
2021-05-18T11:29
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кострома
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Суд в Костроме приговорил к году ограничения свободы тренера по плаванию, у которой на тренировке в бассейне чуть не утонул 11-летний школьник, сообщает во вторник следственное управление СК РФ.По данным следствия, инцидент произошел около 20 часов 2 сентября 2020 года в бассейне в микрорайоне Паново. Обучая мальчика плаванию на спине, тренер подложила ему под спину специальную дощечку, после чего отправилась в другой конец бассейна и отвлеклась. Дощечка выскочила из-под ребенка, и мальчик, не умеющий плавать, ушел под воду, где находился около минуты. Проплывающие по соседней дорожке дети заметили мальчика и позвали на помощь другого тренера, который вытащил школьника из воды и стал оказывать ему первую помощь. В итоге школьника госпитализировали в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелое. Ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей."Приговором суда осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20210518/belukhi-1732739876.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кострома, происшествия

В Костроме тренер получил срок из-за едва не утонувшего мальчика

11:29 18.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Суд в Костроме приговорил к году ограничения свободы тренера по плаванию, у которой на тренировке в бассейне чуть не утонул 11-летний школьник, сообщает во вторник следственное управление СК РФ.
По данным следствия, инцидент произошел около 20 часов 2 сентября 2020 года в бассейне в микрорайоне Паново. Обучая мальчика плаванию на спине, тренер подложила ему под спину специальную дощечку, после чего отправилась в другой конец бассейна и отвлеклась. Дощечка выскочила из-под ребенка, и мальчик, не умеющий плавать, ушел под воду, где находился около минуты. Проплывающие по соседней дорожке дети заметили мальчика и позвали на помощь другого тренера, который вытащил школьника из воды и стал оказывать ему первую помощь. В итоге школьника госпитализировали в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелое. Ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)КостромаПроисшествия
 
 
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