https://ria.ru/20210518/trener-1732767715.html
В Костроме тренер получил срок из-за едва не утонувшего мальчика
В Костроме тренер получил срок из-за едва не утонувшего мальчика - РИА Новости, 18.05.2021
В Костроме тренер получил срок из-за едва не утонувшего мальчика
Суд в Костроме приговорил к году ограничения свободы тренера по плаванию, у которой на тренировке в бассейне чуть не утонул 11-летний школьник, сообщает во... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:29
2021-05-18T11:29
2021-05-18T11:29
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кострома
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Суд в Костроме приговорил к году ограничения свободы тренера по плаванию, у которой на тренировке в бассейне чуть не утонул 11-летний школьник, сообщает во вторник следственное управление СК РФ.По данным следствия, инцидент произошел около 20 часов 2 сентября 2020 года в бассейне в микрорайоне Паново. Обучая мальчика плаванию на спине, тренер подложила ему под спину специальную дощечку, после чего отправилась в другой конец бассейна и отвлеклась. Дощечка выскочила из-под ребенка, и мальчик, не умеющий плавать, ушел под воду, где находился около минуты. Проплывающие по соседней дорожке дети заметили мальчика и позвали на помощь другого тренера, который вытащил школьника из воды и стал оказывать ему первую помощь. В итоге школьника госпитализировали в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелое. Ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей."Приговором суда осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20210518/belukhi-1732739876.html
https://ria.ru/20210517/fizruk-1732588954.html
россия
кострома
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), кострома, происшествия
ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости.
Суд в Костроме
приговорил к году ограничения свободы тренера по плаванию, у которой на тренировке в бассейне чуть не утонул 11-летний школьник, сообщает во вторник следственное управление СК РФ
.
По данным следствия, инцидент произошел около 20 часов 2 сентября 2020 года в бассейне в микрорайоне Паново. Обучая мальчика плаванию на спине, тренер подложила ему под спину специальную дощечку, после чего отправилась в другой конец бассейна и отвлеклась. Дощечка выскочила из-под ребенка, и мальчик, не умеющий плавать, ушел под воду, где находился около минуты. Проплывающие по соседней дорожке дети заметили мальчика и позвали на помощь другого тренера, который вытащил школьника из воды и стал оказывать ему первую помощь. В итоге школьника госпитализировали в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелое. Ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.