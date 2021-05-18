https://ria.ru/20210518/trener-1732767715.html

В Костроме тренер получил срок из-за едва не утонувшего мальчика

В Костроме тренер получил срок из-за едва не утонувшего мальчика - РИА Новости, 18.05.2021

В Костроме тренер получил срок из-за едва не утонувшего мальчика

Суд в Костроме приговорил к году ограничения свободы тренера по плаванию, у которой на тренировке в бассейне чуть не утонул 11-летний школьник, сообщает во... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:29

2021-05-18T11:29

2021-05-18T11:29

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кострома

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Суд в Костроме приговорил к году ограничения свободы тренера по плаванию, у которой на тренировке в бассейне чуть не утонул 11-летний школьник, сообщает во вторник следственное управление СК РФ.По данным следствия, инцидент произошел около 20 часов 2 сентября 2020 года в бассейне в микрорайоне Паново. Обучая мальчика плаванию на спине, тренер подложила ему под спину специальную дощечку, после чего отправилась в другой конец бассейна и отвлеклась. Дощечка выскочила из-под ребенка, и мальчик, не умеющий плавать, ушел под воду, где находился около минуты. Проплывающие по соседней дорожке дети заметили мальчика и позвали на помощь другого тренера, который вытащил школьника из воды и стал оказывать ему первую помощь. В итоге школьника госпитализировали в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелое. Ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей."Приговором суда осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20210518/belukhi-1732739876.html

https://ria.ru/20210517/fizruk-1732588954.html

россия

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), кострома, происшествия