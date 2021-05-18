https://ria.ru/20210518/televizor-1732727716.html
Граждан предупредили о слежке через современные телевизоры
Граждан предупредили о слежке через современные телевизоры
Новые модели телевизоров действительно могут угрожать информационной безопасности пользователей. Как правило, это модели, оснащенные чипом с ненулевой... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T03:15
2021-05-18T03:15
2021-05-18T09:56
анна михайлова
россия
телевидение
технологии
общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Новые модели телевизоров действительно могут угрожать информационной безопасности пользователей. Как правило, это модели, оснащенные чипом с ненулевой производительностью и встроенной операционной системой, микрофоном, видеокамерой и сетевым интерфейсом, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.Понять, следит ли за вами ваш домашний телевизор, можно, изучив историю его исходящего трафика. Так можно заметить передачу мультимедиа контента через разные протоколы.Однако все же "прослушка" телевизором — маловероятный кейс. Любое IoT-устройство может стать жертвой массового заражения, целью которого будет либо создание ботнет-сети из этих устройств, либо кража данных, заключила Михайлова.
https://ria.ru/20210517/android-1732686416.html
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анна михайлова, россия, телевидение, технологии, общество