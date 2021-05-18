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Граждан предупредили о слежке через современные телевизоры
Граждан предупредили о слежке через современные телевизоры
Новые модели телевизоров действительно могут угрожать информационной безопасности пользователей. Как правило, это модели, оснащенные чипом с ненулевой... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T03:15
2021-05-18T09:56
анна михайлова
россия
телевидение
технологии
общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Новые модели телевизоров действительно могут угрожать информационной безопасности пользователей. Как правило, это модели, оснащенные чипом с ненулевой производительностью и встроенной операционной системой, микрофоном, видеокамерой и сетевым интерфейсом, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.Понять, следит ли за вами ваш домашний телевизор, можно, изучив историю его исходящего трафика. Так можно заметить передачу мультимедиа контента через разные протоколы.Однако все же "прослушка" телевизором — маловероятный кейс. Любое IoT-устройство может стать жертвой массового заражения, целью которого будет либо создание ботнет-сети из этих устройств, либо кража данных, заключила Михайлова.
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анна михайлова, россия, телевидение, технологии, общество

Граждан предупредили о слежке через современные телевизоры

03:15 18.05.2021 (обновлено: 09:56 18.05.2021)
 
© Fotolia / DegimagesТелевизор
Телевизор - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Fotolia / Degimages
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Новые модели телевизоров действительно могут угрожать информационной безопасности пользователей. Как правило, это модели, оснащенные чипом с ненулевой производительностью и встроенной операционной системой, микрофоном, видеокамерой и сетевым интерфейсом, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.
"В случае заражения вредоносным ПО зловред может запускать запись голоса или видео, а также передавать злоумышленникам персональные данные, которые вы оставляли при регистрации в приложениях Smart TV", — считает эксперт.
Понять, следит ли за вами ваш домашний телевизор, можно, изучив историю его исходящего трафика. Так можно заметить передачу мультимедиа контента через разные протоколы.
Однако все же "прослушка" телевизором — маловероятный кейс. Любое IoT-устройство может стать жертвой массового заражения, целью которого будет либо создание ботнет-сети из этих устройств, либо кража данных, заключила Михайлова.
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 18:03
Названа опасная функция в Android, от которой стоит срочно отказаться
 
Анна МихайловаРоссияТелевидениеТехнологииОбщество
 
 
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