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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
https://ria.ru/20210518/tekhnologii-1732850204.html
Глава Рязанской области рассказал о внедрении новых технологий в регионе
Глава Рязанской области рассказал о внедрении новых технологий в регионе - РИА Новости, 18.05.2021
Глава Рязанской области рассказал о внедрении новых технологий в регионе
Внедрение новейших технологий является основой для роста благополучия и социального комфорта жителей Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов на... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:13
2021-05-18T18:13
рязанская область
россия
николай любимов
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Внедрение новейших технологий является основой для роста благополучия и социального комфорта жителей Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов на вручении дипломов лауреатам региональной премии имени академии В.Ф. Уткина.В Рязанском государственном радиотехническом университете во вторник открыли бюст дважды Героя социалистического труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, конструктора ракетной техники Владимира Уткина. В торжественной церемонии принял участие губернатор Николай Любимов. Глава региона поздравил коллектив вуза, отметив, что радиоуниверситет по праву носит имя уроженца Рязанской области, академика Владимира Уткина."Его жизнь – пример беззаветного служения народу. Участник Великой Отечественной войны, талантливый ученый и мудрый руководитель, всю свою деятельность он посвятил родине. Владимир Федорович воспитал талантливых учеников и последователей, которые сегодня продолжают его дело, в том числе и здесь, в стенах радиоуниверситета", - сказал Любимов.Любимов напомнил, что в послании президента РФ Федеральному собранию много внимания было уделено экономике, необходимости внедрения новейших технологий."Именно это является основой для роста благополучия и социального комфорта людей. Сегодняшним студентам Рязанского радиоуниверситета предстоит включиться в эту работу уже в ближайшей перспективе. Мы верим в вас, рассчитываем на ваш креатив и прорывные проекты" - сказал Любимов.Глава региона вручил дипломы лауреатам региональной премии в области науки и техники имени академии В.Ф. Уткина. Поздравив лауреатов с заслуженными наградами, Любимов отметил, что каждый из них внес весомый вклад в инновационное развитие Рязанской области.Несколько сотрудников радиоуниверситета также были отмечены региональными наградами.Губернатор пожелал всем участникам церемонии новых достижений и профессиональных побед."Пусть все намеченные планы обязательно будут реализованы, пусть воплотятся в жизнь ваши самые смелые новаторские идеи! Удачи и успехов во всем! Мы гордимся тем, что в Рязанской области живут и трудятся такие талантливые люди", - сказал Любимов.
https://ria.ru/20210514/podderzhka-1732394728.html
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россия, николай любимов, рязанская область, общество

Глава Рязанской области рассказал о внедрении новых технологий в регионе

18:13 18.05.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов во время выступления на торжественном мероприятии ко дню работника скорой помощи
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время выступления на торжественном мероприятии ко дню работника скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Внедрение новейших технологий является основой для роста благополучия и социального комфорта жителей Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов на вручении дипломов лауреатам региональной премии имени академии В.Ф. Уткина.
В Рязанском государственном радиотехническом университете во вторник открыли бюст дважды Героя социалистического труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, конструктора ракетной техники Владимира Уткина. В торжественной церемонии принял участие губернатор Николай Любимов. Глава региона поздравил коллектив вуза, отметив, что радиоуниверситет по праву носит имя уроженца Рязанской области, академика Владимира Уткина.
"Его жизнь – пример беззаветного служения народу. Участник Великой Отечественной войны, талантливый ученый и мудрый руководитель, всю свою деятельность он посвятил родине. Владимир Федорович воспитал талантливых учеников и последователей, которые сегодня продолжают его дело, в том числе и здесь, в стенах радиоуниверситета", - сказал Любимов.
Любимов напомнил, что в послании президента РФ Федеральному собранию много внимания было уделено экономике, необходимости внедрения новейших технологий.
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"Именно это является основой для роста благополучия и социального комфорта людей. Сегодняшним студентам Рязанского радиоуниверситета предстоит включиться в эту работу уже в ближайшей перспективе. Мы верим в вас, рассчитываем на ваш креатив и прорывные проекты" - сказал Любимов.
Глава региона вручил дипломы лауреатам региональной премии в области науки и техники имени академии В.Ф. Уткина. Поздравив лауреатов с заслуженными наградами, Любимов отметил, что каждый из них внес весомый вклад в инновационное развитие Рязанской области.
"Укреплению научного потенциала уделяется значительное внимание на уровне руководства страны. Новые возможности в этом направлении открывает и объявленный президентом Год науки и технологий. Мне очень приятно, что именно в 2021 году трое рязанцев вошли в число обладателей президентских грантов. Победа в конкурсе – это признание того, что в своей области они достигли действительно очень высоких результатов", – добавил Любимов, вручив молодым рязанским ученым свидетельства на право получения грантов президента РФ.
Несколько сотрудников радиоуниверситета также были отмечены региональными наградами.
Губернатор пожелал всем участникам церемонии новых достижений и профессиональных побед.
"Пусть все намеченные планы обязательно будут реализованы, пусть воплотятся в жизнь ваши самые смелые новаторские идеи! Удачи и успехов во всем! Мы гордимся тем, что в Рязанской области живут и трудятся такие талантливые люди", - сказал Любимов.
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