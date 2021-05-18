S7 и Nordwind прокомментировали ситуацию с полетами в Таджикистан
15:27 18.05.2021 (обновлено: 18:17 18.05.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines в новой ливрее в аэропорту Домодедово
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская S7 подтверждает трудности при получении разрешений на полеты в Таджикистан, намерена урегулировать их в ближайшее время, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Во вторник в Агентстве гражданской авиации Таджикистана РИА Новости сообщили, что республика приостановила разрешение на полеты авиакомпаний Nordwind и S7 Airlines до тех пор, пока они не снизят цены на билеты до установленного уровня.
"На маршрутах между Россией и Таджикистаном в настоящий момент наблюдается критический дефицит провозных емкостей. С целью устранения этого дефицита и снижения уровня цен на перелеты S7 Airlines запланировала существенное увеличение количества выполняемых рейсов", - говорится в сообщении.
"Мы подтверждаем, что испытываем определенные трудности при получении разрешений на полеты, однако намерены урегулировать их в рабочем режиме в ближайшее время. Полного запрета на перелеты от авиационных властей Таджикистана не поступало", - добавили в компании.
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Российская авиакомпания Nordwind работает с информацией о проблемах с разрешениями на полеты из Таджикистана в РФ и над увеличением провозных емкостей, что позволит существенно снизить стоимость билетов, сообщили РИА Новости в компании.
Комментируя эту тему, в Nordwind сказали: "Мы работаем с этой информацией, равно как и над вопросом по увеличению провозных емкостей на маршрутах из Таджикистана, что позволит существенно снизить стоимость авиабилетов при перелетах в Россию".