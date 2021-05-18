https://ria.ru/20210518/tadzhikistan-1732819626.html

S7 и Nordwind прокомментировали ситуацию с полетами в Таджикистан

S7 и Nordwind прокомментировали ситуацию с полетами в Таджикистан - РИА Новости, 18.05.2021

S7 и Nordwind прокомментировали ситуацию с полетами в Таджикистан

Российская S7 подтверждает трудности при получении разрешений на полеты в Таджикистан, намерена урегулировать их в ближайшее время, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:27

2021-05-18T15:27

2021-05-18T18:17

россия

s7 airlines

таджикистан

экономика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская S7 подтверждает трудности при получении разрешений на полеты в Таджикистан, намерена урегулировать их в ближайшее время, сообщает пресс-служба авиакомпании.Во вторник в Агентстве гражданской авиации Таджикистана РИА Новости сообщили, что республика приостановила разрешение на полеты авиакомпаний Nordwind и S7 Airlines до тех пор, пока они не снизят цены на билеты до установленного уровня."На маршрутах между Россией и Таджикистаном в настоящий момент наблюдается критический дефицит провозных емкостей. С целью устранения этого дефицита и снижения уровня цен на перелеты S7 Airlines запланировала существенное увеличение количества выполняемых рейсов", - говорится в сообщении."Мы подтверждаем, что испытываем определенные трудности при получении разрешений на полеты, однако намерены урегулировать их в рабочем режиме в ближайшее время. Полного запрета на перелеты от авиационных властей Таджикистана не поступало", - добавили в компании.Российская авиакомпания Nordwind работает с информацией о проблемах с разрешениями на полеты из Таджикистана в РФ и над увеличением провозных емкостей, что позволит существенно снизить стоимость билетов, сообщили РИА Новости в компании.Комментируя эту тему, в Nordwind сказали: "Мы работаем с этой информацией, равно как и над вопросом по увеличению провозных емкостей на маршрутах из Таджикистана, что позволит существенно снизить стоимость авиабилетов при перелетах в Россию".

https://ria.ru/20210518/s7-1732798847.html

https://ria.ru/20210419/rosaviatsiya-1728902031.html

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россия, s7 airlines, таджикистан, экономика