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https://ria.ru/20210518/swift-1732859333.html
В ЦБ рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT
В ЦБ рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT - РИА Новости, 18.05.2021
В ЦБ рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT
Центральный банк не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских платежей SWIFT, но инфраструктура для ее замены внутри страны уже... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:13
2021-05-18T19:53
россия
жозеп боррель
ольга скоробогатова
swift
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Центральный банк не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских платежей SWIFT, но инфраструктура для ее замены внутри страны уже существует.Об этом заявила зампред регулятора Ольга Скоробогатова на заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.Скоробогатова добавила, что у ЦБ есть прямой контакт со штаб-квартирой SWIFT и ее московским офисом, там подтвердили, что "все будет работать штатно, без каких-либо проблем".SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, в которой участвуют более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от нее в рамках ужесточения западных санкций.Вместе с этим у международных политических институтов нет возможности принимать подобные решения. Как подчеркивал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, SWIFT — это международная частная организация.В ответ на риски возможного отключения банков от SWIFT в России создали Систему передачи финансовых сообщений. К ней уже подключены сотни организаций, включая около 20 нерезидентов.
https://ria.ru/20210503/swift-1730998784.html
https://ria.ru/20210429/swift-1730440693.html
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россия, жозеп боррель, ольга скоробогатова, swift, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика

В ЦБ рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT

19:13 18.05.2021 (обновлено: 19:53 18.05.2021)
 
© Depositphotos / stLegatЛоготип сети межбанковских телекоммуникаций SWIFT и банковские карты
Логотип сети межбанковских телекоммуникаций SWIFT и банковские карты - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Depositphotos / stLegat
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Центральный банк не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских платежей SWIFT, но инфраструктура для ее замены внутри страны уже существует.
Об этом заявила зампред регулятора Ольга Скоробогатова на заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.
"СПФС (Система передачи финансовых сообщений. — Прим. ред.) у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдет, может спокойно быть переведен на нашу систему", — пояснила она.
Скоробогатова добавила, что у ЦБ есть прямой контакт со штаб-квартирой SWIFT и ее московским офисом, там подтвердили, что "все будет работать штатно, без каких-либо проблем".
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SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, в которой участвуют более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от нее в рамках ужесточения западных санкций.
Вместе с этим у международных политических институтов нет возможности принимать подобные решения. Как подчеркивал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, SWIFT — это международная частная организация.
В ответ на риски возможного отключения банков от SWIFT в России создали Систему передачи финансовых сообщений. К ней уже подключены сотни организаций, включая около 20 нерезидентов.
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РоссияЖозеп БоррельОльга СкоробогатоваSWIFTГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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