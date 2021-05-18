https://ria.ru/20210518/swift-1732852956.html

SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения России от системы

SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения России от системы - РИА Новости, 18.05.2021

SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения России от системы

Банк России не видит рисков отключения страны от SWIFT, но в случае реализации такого сценария на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) можно будет... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T18:26

2021-05-18T18:26

2021-05-18T23:41

жозеп боррель

ольга скоробогатова

swift

госдума рф

евросоюз

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Банк России не видит рисков отключения страны от SWIFT, но в случае реализации такого сценария на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) можно будет спокойно перевести внутрироссийский трафик, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова."Никаких рисков мы на данный момент не видим. Но СПФС у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдет, может спокойно быть переведен на нашу систему", - прокомментировала она вопрос об отключении России от SWIFT в ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по финрынку.Скоробогатова добавила, что у ЦБ есть прямой контакт со штаб-квартирой и московским офисом SWIFT, там подтвердили, что "все будет работать штатно, без каких-либо проблем".SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя Система передачи финансовых сообщений. На 1 января 2021 к СПФС были подключены 404 организации, включая 19 нерезидентов.

https://ria.ru/20210503/swift-1730998784.html

https://ria.ru/20210429/swift-1730440693.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, ольга скоробогатова, swift, госдума рф, евросоюз, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика