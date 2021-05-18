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Под Красноярском обнаружили свалку с трупами животных
Под Красноярском обнаружили свалку с трупами животных - РИА Новости, 18.05.2021
Под Красноярском обнаружили свалку с трупами животных
Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку по факту несанкционированной свалки с трупами животных и твердыми бытовыми отходами, найденной в... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:16
2021-05-18T14:16
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку по факту несанкционированной свалки с трупами животных и твердыми бытовыми отходами, найденной в границах поселка Березовка под Красноярском, сообщает прокуратура региона.По данным ведомства, проверка проводится с привлечением специалистов краевого Управления Россельхознадзора и краевой службы по ветеринарному надзору.В прокуратуре отмечают, что при проведении проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, осуществления органом местного самоуправления муниципального земельного контроля."Отдельно в рамках проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, виновных в нарушении требований ветеринарного законодательства в части утилизации биологических отходов", - сообщает пресс-служба.В настоящее время по требованию прокуратуры специалисты службы ветнадзора уже частично утилизировали найденные биологические отходы.
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), красноярский край, красноярск, происшествия

Под Красноярском обнаружили свалку с трупами животных

14:16 18.05.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку по факту несанкционированной свалки с трупами животных и твердыми бытовыми отходами, найденной в границах поселка Березовка под Красноярском, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, проверка проводится с привлечением специалистов краевого Управления Россельхознадзора и краевой службы по ветеринарному надзору.
"В ходе выездного осмотра установлено, что в границах муниципального образования стихийно организованы несанкционированные свалки, на которых размещены биологические отходы в виде трупов домашних животных, а также твердые коммунальные отходы", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что при проведении проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, осуществления органом местного самоуправления муниципального земельного контроля.
"Отдельно в рамках проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, виновных в нарушении требований ветеринарного законодательства в части утилизации биологических отходов", - сообщает пресс-служба.
В настоящее время по требованию прокуратуры специалисты службы ветнадзора уже частично утилизировали найденные биологические отходы.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
 
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