https://ria.ru/20210518/svalka-1732805484.html

Под Красноярском обнаружили свалку с трупами животных

Под Красноярском обнаружили свалку с трупами животных - РИА Новости, 18.05.2021

Под Красноярском обнаружили свалку с трупами животных

Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку по факту несанкционированной свалки с трупами животных и твердыми бытовыми отходами, найденной в... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:16

2021-05-18T14:16

2021-05-18T14:16

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку по факту несанкционированной свалки с трупами животных и твердыми бытовыми отходами, найденной в границах поселка Березовка под Красноярском, сообщает прокуратура региона.По данным ведомства, проверка проводится с привлечением специалистов краевого Управления Россельхознадзора и краевой службы по ветеринарному надзору.В прокуратуре отмечают, что при проведении проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, осуществления органом местного самоуправления муниципального земельного контроля."Отдельно в рамках проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, виновных в нарушении требований ветеринарного законодательства в части утилизации биологических отходов", - сообщает пресс-служба.В настоящее время по требованию прокуратуры специалисты службы ветнадзора уже частично утилизировали найденные биологические отходы.

https://ria.ru/20200122/1563715337.html

красноярский край

красноярск

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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), красноярский край, красноярск, происшествия