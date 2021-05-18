В Ярославле начался суд над обвиняемым в резонансном убийстве двух сестер
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПодозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Суд над Виталием Молчановым, обвиняемым в изнасиловании и убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области, начался в Ярославле, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Ранее сообщалось, что первое заседание по делу назначено на 11 мая, однако обвиняемого не доставили в суд, и заседание было отложено до 18 мая. Согласно постановлению о направлении уголовного дела в суд, в ходе следствия установлено, что мужчина страдает психическим расстройством, что "лишало его в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими". Следствие ходатайствует о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Молчанова.
"Сегодня состоялось первое судебное заседание о применении мер медицинского характера. Лицо, в отношении которого ведётся производство, было доставлено в суд", - сообщила Козлова.
Она отметила, что судебное заседание было закрытым. Объявлен перерыв до 10.30 мск среды.
"Потерпевших в судебном заседании не было", - рассказала собеседница.
В Рыбинске в сентябре прошлого года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства в интернете. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Надругательство над телами умерших".