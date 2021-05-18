Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/sud-1732829909.html
В Ярославле начался суд над обвиняемым в резонансном убийстве двух сестер
В Ярославле начался суд над обвиняемым в резонансном убийстве двух сестер - РИА Новости, 18.05.2021
В Ярославле начался суд над обвиняемым в резонансном убийстве двух сестер
Суд над Виталием Молчановым, обвиняемым в изнасиловании и убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области, начался в Ярославле, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:26
2021-05-18T16:26
убийство двух девочек в рыбинске
россия
ярославский областной суд
ярославская область
рыбинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577459051_0:2:936:528_1920x0_80_0_0_013c6ffb84e3aed2b52098ffaf27b92d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Суд над Виталием Молчановым, обвиняемым в изнасиловании и убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области, начался в Ярославле, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.Ранее сообщалось, что первое заседание по делу назначено на 11 мая, однако обвиняемого не доставили в суд, и заседание было отложено до 18 мая. Согласно постановлению о направлении уголовного дела в суд, в ходе следствия установлено, что мужчина страдает психическим расстройством, что "лишало его в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими". Следствие ходатайствует о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Молчанова."Сегодня состоялось первое судебное заседание о применении мер медицинского характера. Лицо, в отношении которого ведётся производство, было доставлено в суд", - сообщила Козлова.Она отметила, что судебное заседание было закрытым. Объявлен перерыв до 10.30 мск среды."Потерпевших в судебном заседании не было", - рассказала собеседница.В Рыбинске в сентябре прошлого года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства в интернете. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Надругательство над телами умерших".
https://ria.ru/20210515/ubiystvo-1732442319.html
https://ria.ru/20210514/zaderzhanie-1732376662.html
россия
ярославская область
рыбинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577459051_46:0:861:611_1920x0_80_0_0_0890e670ff73ecdf91cd140c01e95a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
убийство двух девочек в рыбинске, россия, ярославский областной суд, ярославская область, рыбинск, происшествия

В Ярославле начался суд над обвиняемым в резонансном убийстве двух сестер

16:26 18.05.2021
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПодозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов
Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Суд над Виталием Молчановым, обвиняемым в изнасиловании и убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области, начался в Ярославле, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Ранее сообщалось, что первое заседание по делу назначено на 11 мая, однако обвиняемого не доставили в суд, и заседание было отложено до 18 мая. Согласно постановлению о направлении уголовного дела в суд, в ходе следствия установлено, что мужчина страдает психическим расстройством, что "лишало его в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими". Следствие ходатайствует о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Молчанова.
Подозреваемый в убийстве малолетней девочки в рабочем поселке Большое Козино Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 14:19
Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы под Нижним Новгородом
"Сегодня состоялось первое судебное заседание о применении мер медицинского характера. Лицо, в отношении которого ведётся производство, было доставлено в суд", - сообщила Козлова.
Она отметила, что судебное заседание было закрытым. Объявлен перерыв до 10.30 мск среды.
"Потерпевших в судебном заседании не было", - рассказала собеседница.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 19:13
Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Балахне задержали
В Рыбинске в сентябре прошлого года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства в интернете. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Надругательство над телами умерших".
 
Убийство двух девочек в РыбинскеРоссияЯрославский областной судЯрославская областьРыбинскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Назван анализ, который назначают для "развода" на деньги
03:14В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"
03:11"Сбер" назвал три главные технологии будущего
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
Лента новостейМолния