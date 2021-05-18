https://ria.ru/20210518/sud-1732739179.html

В Новосибирске три человека пойдут под суд за рухнувшую на молодежь крышу

В Новосибирске три человека пойдут под суд за рухнувшую на молодежь крышу - РИА Новости, 18.05.2021

В Новосибирске три человека пойдут под суд за рухнувшую на молодежь крышу

Дело об обрушении крыши в кафе новосибирского Академгородка, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали, завершено и будет передано в суд:... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:33

2021-05-18T08:33

2021-05-18T10:24

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Дело об обрушении крыши в кафе новосибирского Академгородка, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали, завершено и будет передано в суд: три человека обвиняются в превышении полномочий, халатности и оказании небезопасных услуг, сообщает во вторник СУСК по региону.В новосибирском Академгородке в ночь на 2 февраля 2020 года обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС сообщали, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и, вероятнее всего, не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, четверо пострадали."Завершено расследование уголовного дела по обвинению трех лиц в совершении преступлений… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время оно будет направлено в суд", - говорится в сообщении.По данным СК, замдиректора ФГУП "ЖКХ ННЦ" (компания-собственник здания) из корыстных побуждений, превысив полномочия с декабря 2019 года по февраль 2020 передал третьим лицам во временное владение и пользование здание склада стройматериалов и пристройку к нему. При этом, отмечают следователи, фигурант не исполнил обязанности по обслуживанию здания, а именно не организовал уборку снега с крыши и ненадлежащим образом оценил состояние несущих конструкций.В управлении уточнили, что двое организаторов танцевально-развлекательных мероприятий зная, что на кровле здания склада находится значительный слой снега, не организовали его очистку, в результате чего во время дискотеки, на молодых людей рухнула конструкция.

https://ria.ru/20210426/rebenok-1729927351.html

https://ria.ru/20210414/obrushenie-1728173806.html

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирская область, происшествия