В Новосибирске три человека пойдут под суд за рухнувшую на молодежь крышу
08:33 18.05.2021 (обновлено: 10:24 18.05.2021)
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской областиОбрушение крыши эксплуатируемой пристройки склада в новосибирском Академгородке зимой 2021 года
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Дело об обрушении крыши в кафе новосибирского Академгородка, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали, завершено и будет передано в суд: три человека обвиняются в превышении полномочий, халатности и оказании небезопасных услуг, сообщает во вторник СУСК по региону.
В новосибирском Академгородке в ночь на 2 февраля 2020 года обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС сообщали, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и, вероятнее всего, не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, четверо пострадали.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению трех лиц в совершении преступлений… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время оно будет направлено в суд", - говорится в сообщении.
По данным СК, замдиректора ФГУП "ЖКХ ННЦ" (компания-собственник здания) из корыстных побуждений, превысив полномочия с декабря 2019 года по февраль 2020 передал третьим лицам во временное владение и пользование здание склада стройматериалов и пристройку к нему. При этом, отмечают следователи, фигурант не исполнил обязанности по обслуживанию здания, а именно не организовал уборку снега с крыши и ненадлежащим образом оценил состояние несущих конструкций.
В управлении уточнили, что двое организаторов танцевально-развлекательных мероприятий зная, что на кровле здания склада находится значительный слой снега, не организовали его очистку, в результате чего во время дискотеки, на молодых людей рухнула конструкция.