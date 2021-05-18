https://ria.ru/20210518/studenty-1732812769.html

В МГУ оценили проект о правилах пребывания иностранных студентов в России

В МГУ оценили проект о правилах пребывания иностранных студентов в России - РИА Новости, 18.05.2021

В МГУ оценили проект о правилах пребывания иностранных студентов в России

Московский государственный университет позитивно оценивает законопроект об упрощении пребывания в России иностранных студентов, разрешение на временное... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:55

2021-05-18T14:55

2021-05-18T14:55

россия

мгу имени м. в. ломоносова

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московский государственный университет позитивно оценивает законопроект об упрощении пребывания в России иностранных студентов, разрешение на временное проживание в целях образования позволит им иметь доступ к обязательному медицинскому страхованию и даст возможность привиться от коронавируса, сообщила РИА Новости проректор МГУ - начальник управления по интернационализации Наталья Бухштабер.Ранее сообщалось, что МВД направило в Минобрнауки поправки об упрощении пребывания в РФ иностранных студентов, министерство их поддержало."Московский университет позитивно оценивает законопроект, позволяющий упростить пребывание иностранных студентов на территории Российской Федерации. Принятие данного законопроекта имеет ряд очевидных плюсов. Конечно, он сокращает количество административной работы как для отделений МВД, так и для сотрудников университетов, отвечающих за соблюдение визово-миграционных требований, которые вынуждены многократно продлевать визы и ставить на учет студентов за период их обучения. Но, самое главное, принятие данного закона направлено на защиту интересов и человеческих прав самих студентов", - рассказала Бухштабер.Так, например, получение студентами разрешения на временное проживание (РВПО) в целях образования на весь период обучения позволит обучающимся иметь доступ к обязательному медицинскому страхованию, что снизит их расходы на добровольное медицинское страхование и гарантирует качественное оказание медицинской помощи, пояснила Бухштабер.Она отметила, что получение разрешения на временное проживания позволит в рамках действующего законодательства открыть доступ иностранным студентам к вакцинированию против COVID-19, что в целом улучшит эпидемическую ситуацию в российских университетах."Наличие РВПО, несомненно, позволит большему количеству иностранных студентов МГУ совмещать обучение в университете с работой в компаниях и научно-исследовательских институтах, а упрощенное получение ВНЖ после выпуска будет являться важным фактором, мотивирующим иностранных выпускников МГУ строить свою карьеру в Российской Федерации. В связи с принятием законопроекта Московский университет ожидает еще большее увеличение числа заявлений о приеме от иностранных студентов и расширение географии приема", - подчеркнула Бухштабер.

https://ria.ru/20210513/abiturienty-1732160663.html

https://na.ria.ru/20210512/studenty-1731787543.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мгу имени м. в. ломоносова, общество