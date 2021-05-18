https://ria.ru/20210518/stanki-1732801602.html

Немецкого бизнесмена заподозрили в незаконном экспорте станков в Россию

Немецкого бизнесмена заподозрили в незаконном экспорте станков в Россию - РИА Новости, 18.05.2021

Немецкого бизнесмена заподозрили в незаконном экспорте станков в Россию

Гражданин ФРГ задержан в Лейпциге, он подозревается в экспорте в Россию станков без необходимого разрешения, заявили во вторник в пресс-службе германской... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:02

2021-05-18T14:02

2021-05-18T14:02

россия

саксония

германия

лейпциг

происшествия

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БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Гражданин ФРГ задержан в Лейпциге, он подозревается в экспорте в Россию станков без необходимого разрешения, заявили во вторник в пресс-службе германской генпрокуратуры.Речь идет о нарушении закона о внешней торговле по двум эпизодам, когда подозреваемый экспортировал в Россию "станки высокого качества" без необходимого разрешения.По данным следствия, Александр С. - управляющий директор торговой компании в Саксонии, он сотрудничал с компанией в России, чья закупочная деятельность "контролируется российской спецслужбой", говорится в заявлении ведомства. Эта компания, в частности, приобретала высококачественные станки для поставок в российский ВПК. Утверждается, что подозреваемый поставил два станка в июне 2019 года и еще один в июле 2019 года без необходимого разрешения федерального ведомства по экономическим вопросам и контролю за экспортом (BAFA).Также, по данным ведомства, подозреваемый заключил от имени своей компаний в 4 квартале 2018 года два договора с посредниками для поставки товаров двойного назначения для нужд российского ВПК, в частности, по линии программы пусковой техники. Была ли осуществлена поставка по этим договорам, следствие не установило. Решение об аресте подозреваемого будет вынесено сегодня.

https://ria.ru/20210312/arest-1600956415.html

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саксония

германия

лейпциг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, саксония, германия, лейпциг, происшествия