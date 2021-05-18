Немецкого бизнесмена заподозрили в незаконном экспорте станков в Россию
© AP Photo / dpa/ Georg-Stefan RussewАвтомобиль полиции Германии
© AP Photo / dpa/ Georg-Stefan Russew
"Сегодня по указанию генпрокуратуры ФРГ сотрудниками управления уголовной полиции таможни в Лейпциге был задержан гражданин Германии Александр С. Там же были произведены обыски в доме и служебных помещениях обвиняемого. Кроме того, в Лейпциге и Берлине были обысканы помещения третьих лиц по ордерам следственного судьи Федерального суда", - говорится в заявлении.
Речь идет о нарушении закона о внешней торговле по двум эпизодам, когда подозреваемый экспортировал в Россию "станки высокого качества" без необходимого разрешения.
По данным следствия, Александр С. - управляющий директор торговой компании в Саксонии, он сотрудничал с компанией в России, чья закупочная деятельность "контролируется российской спецслужбой", говорится в заявлении ведомства. Эта компания, в частности, приобретала высококачественные станки для поставок в российский ВПК. Утверждается, что подозреваемый поставил два станка в июне 2019 года и еще один в июле 2019 года без необходимого разрешения федерального ведомства по экономическим вопросам и контролю за экспортом (BAFA).
Также, по данным ведомства, подозреваемый заключил от имени своей компаний в 4 квартале 2018 года два договора с посредниками для поставки товаров двойного назначения для нужд российского ВПК, в частности, по линии программы пусковой техники. Была ли осуществлена поставка по этим договорам, следствие не установило. Решение об аресте подозреваемого будет вынесено сегодня.