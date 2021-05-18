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В США рассказали о выводе войск из Афганистана
В США рассказали о выводе войск из Афганистана - РИА Новости, 18.05.2021
В США рассказали о выводе войск из Афганистана
Центральное командование ВС США сообщило, что вывело из Афганистана 13-20% войск. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:39
2021-05-18T17:39
2021-05-18T18:40
залмай халилзад
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Центральное командование ВС США сообщило, что вывело из Афганистана 13-20% войск."По оценкам Центрального командования, мы завершили от 13 до 20% всего процесса вывода", - говорится в сообщении на сайте командования.Вывод войск США из Афганистана проходит без серьезных инцидентов, однако Вашингтон решительно ответит в случае возможной агрессии, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.По его словам, талибы столкнутся с изоляцией и санкциями, если попытаются силой захватить власть после ухода сил США из Афганистана.Залмай Халилзад добавил, что Афганистан после вывода войск США ждет либо затяжная война, либо политическое урегулирование конфликта."Лично я считаю: утверждения о том, что силовые структуры Афганистана развалятся, и талибы захватят там власть вскоре (после ухода войск США) ошибочны", - сказал Халилзад на слушаниях в комитете палаты представителей США по иностранным делам.Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.
https://ria.ru/20210511/afganistan-1731681434.html
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залмай халилзад, вооруженные силы сша, афганистан, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости.
Центральное командование ВС США
сообщило, что вывело из Афганистана 13-20% войск.
"По оценкам Центрального командования, мы завершили от 13 до 20% всего процесса вывода", - говорится в сообщении на сайте командования.
Вывод войск США
из Афганистана проходит без серьезных инцидентов, однако Вашингтон
решительно ответит в случае возможной агрессии, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад
.
"Вывод войск пока проходит без серьезных инцидентов, и мы ожидаем, что так и будет дальше. Тем не менее, мы готовы решительно ответить в случае нападений", - заявил Халилзад на слушаниях в комитете палаты представителей США по иностранным делам.
По его словам, талибы столкнутся с изоляцией и санкциями, если попытаются силой захватить власть после ухода сил США из Афганистана.
Залмай Халилзад добавил, что Афганистан
после вывода войск США ждет либо затяжная война, либо политическое урегулирование конфликта.
"Лично я считаю: утверждения о том, что силовые структуры Афганистана развалятся, и талибы захватят там власть вскоре (после ухода войск США) ошибочны", - сказал Халилзад на слушаниях в комитете палаты представителей США по иностранным делам.
По его мнению, Афганистан после окончательного вывода американских войск ждет либо "затяжная война, либо урегулирование путем переговоров". "Я надеюсь, что "Талибан" и другие афганские лидеры сделают правильный выбор, а региональные игроки, включая Пакистан, предпримут верные шаги", - добавил Халилзад.
Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.