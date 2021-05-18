https://ria.ru/20210518/ssha-1732844601.html

В США рассказали о выводе войск из Афганистана

В США рассказали о выводе войск из Афганистана - РИА Новости, 18.05.2021

В США рассказали о выводе войск из Афганистана

Центральное командование ВС США сообщило, что вывело из Афганистана 13-20% войск. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:39

2021-05-18T17:39

2021-05-18T18:40

залмай халилзад

вооруженные силы сша

афганистан

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Центральное командование ВС США сообщило, что вывело из Афганистана 13-20% войск."По оценкам Центрального командования, мы завершили от 13 до 20% всего процесса вывода", - говорится в сообщении на сайте командования.Вывод войск США из Афганистана проходит без серьезных инцидентов, однако Вашингтон решительно ответит в случае возможной агрессии, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.По его словам, талибы столкнутся с изоляцией и санкциями, если попытаются силой захватить власть после ухода сил США из Афганистана.Залмай Халилзад добавил, что Афганистан после вывода войск США ждет либо затяжная война, либо политическое урегулирование конфликта."Лично я считаю: утверждения о том, что силовые структуры Афганистана развалятся, и талибы захватят там власть вскоре (после ухода войск США) ошибочны", - сказал Халилзад на слушаниях в комитете палаты представителей США по иностранным делам.Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.

https://ria.ru/20210511/afganistan-1731681434.html

https://ria.ru/20210510/voyska-1731623683.html

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залмай халилзад, вооруженные силы сша, афганистан, сша, в мире