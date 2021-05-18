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Госдеп пригрозил России ответом на "безрассудные действия"
Госдеп пригрозил России ответом на "безрассудные действия" - РИА Новости, 18.05.2021
Госдеп пригрозил России ответом на "безрассудные действия"
США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:09
2021-05-18T15:43
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике."Мы бы предпочитали иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией", - сказал он.Однако Вашингтон готов ответить на "безрассудные или агрессивные действия" России в отношении интересов США и их партнеров, заявил Энтони Блинкен.Госсекретарь отметил, что такой ответ будет сделан не ради того, чтобы добиться конфликта, но потому что "такие вызовы не могут оставаться безнаказанными".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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россия, сша, в мире

Госдеп пригрозил России ответом на "безрассудные действия"

15:09 18.05.2021 (обновлено: 15:43 18.05.2021)
 
© AP Photo / Mandel Ngan, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© AP Photo / Mandel Ngan, Pool
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике.
"Мы бы предпочитали иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией", - сказал он.
Однако Вашингтон готов ответить на "безрассудные или агрессивные действия" России в отношении интересов США и их партнеров, заявил Энтони Блинкен.

"Мы ясно даем понять - если Россия решит предпринять безрассудные или агрессивные действия в отношении наших интересов, интересов наших союзников и партнеров, то мы ответим", - сказал он.

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Госсекретарь отметил, что такой ответ будет сделан не ради того, чтобы добиться конфликта, но потому что "такие вызовы не могут оставаться безнаказанными".
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
 
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