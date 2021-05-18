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Госдеп пригрозил России ответом на "безрассудные действия"

Госдеп пригрозил России ответом на "безрассудные действия" - РИА Новости, 18.05.2021

Госдеп пригрозил России ответом на "безрассудные действия"

США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:09

2021-05-18T15:09

2021-05-18T15:43

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике."Мы бы предпочитали иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией", - сказал он.Однако Вашингтон готов ответить на "безрассудные или агрессивные действия" России в отношении интересов США и их партнеров, заявил Энтони Блинкен.Госсекретарь отметил, что такой ответ будет сделан не ради того, чтобы добиться конфликта, но потому что "такие вызовы не могут оставаться безнаказанными".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210506/vstrecha-1731229547.html

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россия, сша, в мире