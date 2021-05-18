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Блинкен прокомментировал блокировку резолюций по Палестине и Израилю
Блинкен прокомментировал блокировку резолюций по Палестине и Израилю - РИА Новости, 18.05.2021
Блинкен прокомментировал блокировку резолюций по Палестине и Израилю
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал блокировку резолюций по Палестине и Израилю в СБ ООН заявив, что США не стоят на пути дипломатии, а напротив,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:03
2021-05-18T15:03
2021-05-18T15:33
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
энтони блинкен
совет безопасности оон
сша
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал блокировку резолюций по Палестине и Израилю в СБ ООН заявив, что США не стоят на пути дипломатии, а напротив, непрерывно работают в этой сфере.В воскресенье Китай, Норвегия и Тунис предложили по итогам открытого заседания СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта принять заявление Совбеза для прессы по данной тематике. На прошлой неделе США уже блокировали аналогичные проекты документов. В понедельник, как РИА Новости сообщил ряд источников в Совбезе, США вновь заблокировали принятие заявления Совбеза для прессы.Вашингтон хочет положить конец насилию между палестинцами и израильтянами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике."Я подчеркнул, что необходимо срочно положить конец насилию в ходе своих бесед вчера с партнерами из Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Туниса, Европейского Союза, и вновь сегодня утром с коллегами из Марокко и Бахрейна, и я сделаю то же самое с коллегами на полях Арктического совета сегодня и завтра", - сказал он.США продолжают считать, что для Израиля и Палестины лучшее решение - сохранять принцип двух государств, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.
https://ria.ru/20210517/palestina-1732608946.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, энтони блинкен, совет безопасности оон, сша, в мире
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен
прокомментировал блокировку резолюций по Палестине
и Израилю
в СБ ООН
заявив, что США не стоят на пути дипломатии, а напротив, непрерывно работают в этой сфере.
"Что касается ООН. Мы не стоим на пути дипломатии, напротив, мы фактически непрерывно работаем", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике.
В воскресенье Китай, Норвегия и Тунис предложили по итогам открытого заседания СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта принять заявление Совбеза для прессы по данной тематике. На прошлой неделе США уже блокировали аналогичные проекты документов. В понедельник, как РИА Новости сообщил ряд источников в Совбезе, США вновь заблокировали принятие заявления Совбеза для прессы.
Вашингтон хочет положить конец насилию между палестинцами и израильтянами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике.
"Я подчеркнул, что необходимо срочно положить конец насилию в ходе своих бесед вчера с партнерами из Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Туниса, Европейского Союза, и вновь сегодня утром с коллегами из Марокко и Бахрейна, и я сделаю то же самое с коллегами на полях Арктического совета
сегодня и завтра", - сказал он.
США продолжают считать, что для Израиля и Палестины лучшее решение - сохранять принцип двух государств, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике.
"Мы продолжаем считать, что лучшими дальнейшими шагами для израильтян и палестинцев - это (сохранять принцип) двух государств", - заявил Блинкен.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.