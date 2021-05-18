https://ria.ru/20210518/ssha-1732814015.html

Блинкен прокомментировал блокировку резолюций по Палестине и Израилю

Блинкен прокомментировал блокировку резолюций по Палестине и Израилю - РИА Новости, 18.05.2021

Блинкен прокомментировал блокировку резолюций по Палестине и Израилю

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал блокировку резолюций по Палестине и Израилю в СБ ООН заявив, что США не стоят на пути дипломатии, а напротив,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:03

2021-05-18T15:03

2021-05-18T15:33

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

энтони блинкен

совет безопасности оон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731279061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_471a049374d8aa8df49fcfea481396ce.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал блокировку резолюций по Палестине и Израилю в СБ ООН заявив, что США не стоят на пути дипломатии, а напротив, непрерывно работают в этой сфере.В воскресенье Китай, Норвегия и Тунис предложили по итогам открытого заседания СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта принять заявление Совбеза для прессы по данной тематике. На прошлой неделе США уже блокировали аналогичные проекты документов. В понедельник, как РИА Новости сообщил ряд источников в Совбезе, США вновь заблокировали принятие заявления Совбеза для прессы.Вашингтон хочет положить конец насилию между палестинцами и израильтянами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике."Я подчеркнул, что необходимо срочно положить конец насилию в ходе своих бесед вчера с партнерами из Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Туниса, Европейского Союза, и вновь сегодня утром с коллегами из Марокко и Бахрейна, и я сделаю то же самое с коллегами на полях Арктического совета сегодня и завтра", - сказал он.США продолжают считать, что для Израиля и Палестины лучшее решение - сохранять принцип двух государств, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.

https://ria.ru/20210517/palestina-1732608946.html

https://ria.ru/20210518/konflikt-1732806026.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, энтони блинкен, совет безопасности оон, сша, в мире