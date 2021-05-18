https://ria.ru/20210518/ssha-1732799768.html
США отвергают предложения РФ по ответственности за софт для кибератак
США отвергают предложения РФ по ответственности за софт для кибератак - РИА Новости, 18.05.2021
США отвергают предложения РФ по ответственности за софт для кибератак
США отвергают предложения РФ ввести уголовную ответственность за создание софта, пригодного для кибератак, заявил заместитель директора российского... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:00
2021-05-18T14:00
2021-05-18T14:00
национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки
россия
николай мурашов
кибербезопасность
безопасность
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США отвергают предложения РФ ввести уголовную ответственность за создание софта, пригодного для кибератак, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.Во вторник в ходе онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня" он отметил, что Россия выступает за то, чтобы разработка программного обеспечения, пригодного для кибератак, была бы уголовно наказуема.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки, россия, николай мурашов, кибербезопасность, безопасность