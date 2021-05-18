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США отвергают предложения РФ по ответственности за софт для кибератак
США отвергают предложения РФ по ответственности за софт для кибератак - РИА Новости, 18.05.2021
США отвергают предложения РФ по ответственности за софт для кибератак
США отвергают предложения РФ ввести уголовную ответственность за создание софта, пригодного для кибератак, заявил заместитель директора российского... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:00
2021-05-18T14:00
национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки
россия
николай мурашов
кибербезопасность
безопасность
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США отвергают предложения РФ ввести уголовную ответственность за создание софта, пригодного для кибератак, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.Во вторник в ходе онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня" он отметил, что Россия выступает за то, чтобы разработка программного обеспечения, пригодного для кибератак, была бы уголовно наказуема.
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национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки, россия, николай мурашов, кибербезопасность, безопасность

США отвергают предложения РФ по ответственности за софт для кибератак

14:00 18.05.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкАмериканский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена
Американский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США отвергают предложения РФ ввести уголовную ответственность за создание софта, пригодного для кибератак, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
Во вторник в ходе онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня" он отметил, что Россия выступает за то, чтобы разработка программного обеспечения, пригодного для кибератак, была бы уголовно наказуема.
Николай Мурашов - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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"Все наши попытки договориться на международном уровне о декриминализации подобных действий закончились безрезультатно. Соединенные Штаты Америки постоянно отстаивают позицию о возможности изготовления вредоносного программного обеспечения, а уголовной составляющей отводят лишь его применение", - отметил Мурашов.
 
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (Центр киберугроз) НКЦКИРоссияНиколай МурашовКибербезопасностьБезопасность
 
 
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