https://ria.ru/20210518/ssha-1732799768.html

США отвергают предложения РФ по ответственности за софт для кибератак

США отвергают предложения РФ по ответственности за софт для кибератак - РИА Новости, 18.05.2021

США отвергают предложения РФ по ответственности за софт для кибератак

США отвергают предложения РФ ввести уголовную ответственность за создание софта, пригодного для кибератак, заявил заместитель директора российского... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:00

2021-05-18T14:00

2021-05-18T14:00

национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки

россия

николай мурашов

кибербезопасность

безопасность

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США отвергают предложения РФ ввести уголовную ответственность за создание софта, пригодного для кибератак, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.Во вторник в ходе онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня" он отметил, что Россия выступает за то, чтобы разработка программного обеспечения, пригодного для кибератак, была бы уголовно наказуема.

https://ria.ru/20210518/gostayny-1732800990.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки, россия, николай мурашов, кибербезопасность, безопасность