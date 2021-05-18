https://ria.ru/20210518/sputnik-1732878931.html

США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами

США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами - РИА Новости, 18.05.2021

США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами

Ракета-носитель Atlas V осуществила во вторник запуск спутника SBIRS GEO-5, компания United Launch Alliance (ULA) ведет прямую трансляцию с космодрома на мысе... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T23:49

2021-05-18T23:49

2021-05-18T23:49

земля

космос - риа наука

флорида

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152564/29/1525642942_0:0:2640:1486_1920x0_80_0_0_86ed3626359ce4949dce875b0453e632.jpg

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Ракета-носитель Atlas V осуществила во вторник запуск спутника SBIRS GEO-5, компания United Launch Alliance (ULA) ведет прямую трансляцию с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.Старт ракеты-носителя был дан в 13:37 по времени Восточного побережья США (20:31 мск). Ракета выводит на орбиту аппарат, предназначенный для слежения и предупреждения ракетных угроз. Аппарат, который должен занять свое место на геостационарной орбите Земли, войдет в созвездие спутников космической инфракрасной системы раннего предупреждения пусков баллистических ракет SBIRS."Спутник усилит глобальное созвездие SBIRS, которое осуществляет постоянное слежение для определение ракетных угроз в отношении США и их союзников <…> с тем, чтобы лидеры этих стран могли принимать решения и предпринимать действия для спасения жизней", - сообщила в связи с запуском компания ULA.США начали разворачивать систему SBIRS в 2011 году, к настоящему времени в ней действуют четыре спутника, последний из них SBIRS GEO-4 был запущен в 2018 году.

земля

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, флорида, сша, в мире