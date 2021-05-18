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США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами - РИА Новости, 18.05.2021
США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
Ракета-носитель Atlas V осуществила во вторник запуск спутника SBIRS GEO-5, компания United Launch Alliance (ULA) ведет прямую трансляцию с космодрома на мысе... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T23:49
2021-05-18T23:49
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Ракета-носитель Atlas V осуществила во вторник запуск спутника SBIRS GEO-5, компания United Launch Alliance (ULA) ведет прямую трансляцию с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.Старт ракеты-носителя был дан в 13:37 по времени Восточного побережья США (20:31 мск). Ракета выводит на орбиту аппарат, предназначенный для слежения и предупреждения ракетных угроз. Аппарат, который должен занять свое место на геостационарной орбите Земли, войдет в созвездие спутников космической инфракрасной системы раннего предупреждения пусков баллистических ракет SBIRS."Спутник усилит глобальное созвездие SBIRS, которое осуществляет постоянное слежение для определение ракетных угроз в отношении США и их союзников &lt;…&gt; с тем, чтобы лидеры этих стран могли принимать решения и предпринимать действия для спасения жизней", - сообщила в связи с запуском компания ULA.США начали разворачивать систему SBIRS в 2011 году, к настоящему времени в ней действуют четыре спутника, последний из них SBIRS GEO-4 был запущен в 2018 году.
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земля, космос - риа наука, флорида, сша, в мире

США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами

23:49 18.05.2021
 
© AP Photo / John RaouxСтарт ракеты Atlas 5, штат Флорида
Старт ракеты Atlas 5, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© AP Photo / John Raoux
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Ракета-носитель Atlas V осуществила во вторник запуск спутника SBIRS GEO-5, компания United Launch Alliance (ULA) ведет прямую трансляцию с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Старт ракеты-носителя был дан в 13:37 по времени Восточного побережья США (20:31 мск). Ракета выводит на орбиту аппарат, предназначенный для слежения и предупреждения ракетных угроз. Аппарат, который должен занять свое место на геостационарной орбите Земли, войдет в созвездие спутников космической инфракрасной системы раннего предупреждения пусков баллистических ракет SBIRS.
"Спутник усилит глобальное созвездие SBIRS, которое осуществляет постоянное слежение для определение ракетных угроз в отношении США и их союзников <…> с тем, чтобы лидеры этих стран могли принимать решения и предпринимать действия для спасения жизней", - сообщила в связи с запуском компания ULA.
США начали разворачивать систему SBIRS в 2011 году, к настоящему времени в ней действуют четыре спутника, последний из них SBIRS GEO-4 был запущен в 2018 году.
 
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