https://ria.ru/20210518/sputnik-1732779295.html

В Минске образовалась очередь из желающих привиться "Спутником V"

В Минске образовалась очередь из желающих привиться "Спутником V" - РИА Новости, 18.05.2021

В Минске образовалась очередь из желающих привиться "Спутником V"

Очередь из желающих привиться вакциной "Спутник V" выстроилась у Футбольного манежа в Минске во время открытия международной выставки "Здравоохранение-2021",... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:15

2021-05-18T12:15

2021-05-18T12:15

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

минск

белоруссия

фармстандарт

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МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Очередь из желающих привиться вакциной "Спутник V" выстроилась у Футбольного манежа в Минске во время открытия международной выставки "Здравоохранение-2021", передает Sputnik Беларусь.Как отмечает агентство, с утра, с момента открытия выставки, у входа на Футбольный манеж уже выстроилась очередь из желающих сделать прививку от коронавируса."Среди нововведений форума - во время экспозиции в специальном медицинском модуле организовано проведение вакцинации всех желающих против инфекции COVID-19 с использованием вакцины "Спутник V". Лекарственный препарат "Спутник V" производства Генериум Россия/"Белмедпрепараты" Беларусь (Торговое наименование – Гам-КОВИД-Вак) представляет собой комбинированную векторную вакцину", - добавляет Sputnik.Ранее на базе "Белмедпрепаратов" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планируется, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Ранее "Спутник V", произведенный на этой российской площадке, уже был зарегистрирован в республике и в течение последних месяцев использовался для вакцинации медработников.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm. Как сообщал минздрав, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало этого года проживали около 9,35 миллиона человек.

https://ria.ru/20210513/koronavirus-1732132622.html

россия

минск

белоруссия

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вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, минск, белоруссия, фармстандарт