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В Минске образовалась очередь из желающих привиться "Спутником V"
В Минске образовалась очередь из желающих привиться "Спутником V" - РИА Новости, 18.05.2021
В Минске образовалась очередь из желающих привиться "Спутником V"
Очередь из желающих привиться вакциной "Спутник V" выстроилась у Футбольного манежа в Минске во время открытия международной выставки "Здравоохранение-2021",... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:15
2021-05-18T12:15
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
минск
белоруссия
фармстандарт
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МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Очередь из желающих привиться вакциной "Спутник V" выстроилась у Футбольного манежа в Минске во время открытия международной выставки "Здравоохранение-2021", передает Sputnik Беларусь.Как отмечает агентство, с утра, с момента открытия выставки, у входа на Футбольный манеж уже выстроилась очередь из желающих сделать прививку от коронавируса."Среди нововведений форума - во время экспозиции в специальном медицинском модуле организовано проведение вакцинации всех желающих против инфекции COVID-19 с использованием вакцины "Спутник V". Лекарственный препарат "Спутник V" производства Генериум Россия/"Белмедпрепараты" Беларусь (Торговое наименование – Гам-КОВИД-Вак) представляет собой комбинированную векторную вакцину", - добавляет Sputnik.Ранее на базе "Белмедпрепаратов" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планируется, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Ранее "Спутник V", произведенный на этой российской площадке, уже был зарегистрирован в республике и в течение последних месяцев использовался для вакцинации медработников.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm. Как сообщал минздрав, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало этого года проживали около 9,35 миллиона человек.
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вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, минск, белоруссия, фармстандарт

В Минске образовалась очередь из желающих привиться "Спутником V"

12:15 18.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Очередь из желающих привиться вакциной "Спутник V" выстроилась у Футбольного манежа в Минске во время открытия международной выставки "Здравоохранение-2021", передает Sputnik Беларусь.
"Сделать бесплатную прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" можно во время работы международной выставки "Здравоохранение-2021" в Минске", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, с утра, с момента открытия выставки, у входа на Футбольный манеж уже выстроилась очередь из желающих сделать прививку от коронавируса.
"Среди нововведений форума - во время экспозиции в специальном медицинском модуле организовано проведение вакцинации всех желающих против инфекции COVID-19 с использованием вакцины "Спутник V". Лекарственный препарат "Спутник V" производства Генериум Россия/"Белмедпрепараты" Беларусь (Торговое наименование – Гам-КОВИД-Вак) представляет собой комбинированную векторную вакцину", - добавляет Sputnik.
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 14:13Распространение коронавируса
Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до восьми месяцев
Ранее на базе "Белмедпрепаратов" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планируется, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Ранее "Спутник V", произведенный на этой российской площадке, уже был зарегистрирован в республике и в течение последних месяцев использовался для вакцинации медработников.
В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm. Как сообщал минздрав, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало этого года проживали около 9,35 миллиона человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинскБелоруссияФармстандарт
 
 
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