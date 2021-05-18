В Минске образовалась очередь из желающих привиться "Спутником V"
"Сделать бесплатную прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" можно во время работы международной выставки "Здравоохранение-2021" в Минске", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, с утра, с момента открытия выставки, у входа на Футбольный манеж уже выстроилась очередь из желающих сделать прививку от коронавируса.
"Среди нововведений форума - во время экспозиции в специальном медицинском модуле организовано проведение вакцинации всех желающих против инфекции COVID-19 с использованием вакцины "Спутник V". Лекарственный препарат "Спутник V" производства Генериум Россия/"Белмедпрепараты" Беларусь (Торговое наименование – Гам-КОВИД-Вак) представляет собой комбинированную векторную вакцину", - добавляет Sputnik.
Ранее на базе "Белмедпрепаратов" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планируется, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Ранее "Спутник V", произведенный на этой российской площадке, уже был зарегистрирован в республике и в течение последних месяцев использовался для вакцинации медработников.
В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm. Как сообщал минздрав, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало этого года проживали около 9,35 миллиона человек.