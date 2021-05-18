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Замглавы МИД Рябков допустил расширение списка недружественных стран
Замглавы МИД Рябков допустил расширение списка недружественных стран - РИА Новости, 18.05.2021
Замглавы МИД Рябков допустил расширение списка недружественных стран
Россия не хотела бы делать список недружественных государств безразмерным, но расширяться он может, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:21
2021-05-18T15:12
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
политика
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия не хотела бы делать список недружественных государств безразмерным, но расширяться он может, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков."Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства, — это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики", — сказал он в интервью РБК.Рябков отметил, что США пока не просили исключить их из списка, но добавил, что не знает, насколько это важно для Вашингтона."Так или иначе, критериями исключения из этого перечня служат поведение властей другого государства и их готовность предпринять практические шаги", — заключил он.Правительство России утвердило список недружественных государств на прошлой неделе. Пока в нем значатся только США и Чехия, но, как пояснял глава МИД Сергей Лавров, в дальнейшем этот перечень может быть пересмотрен по мере развития отношений с каждым конкретным государством. При этом, подчеркнул министр, каждое решение будет предварять глубокий анализ.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, политика

Замглавы МИД Рябков допустил расширение списка недружественных стран

11:21 18.05.2021 (обновлено: 15:12 18.05.2021)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия не хотела бы делать список недружественных государств безразмерным, но расширяться он может, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства, — это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики", — сказал он в интервью РБК.
Рябков отметил, что США пока не просили исключить их из списка, но добавил, что не знает, насколько это важно для Вашингтона.
"Так или иначе, критериями исключения из этого перечня служат поведение властей другого государства и их готовность предпринять практические шаги", — заключил он.
Правительство России утвердило список недружественных государств на прошлой неделе. Пока в нем значатся только США и Чехия, но, как пояснял глава МИД Сергей Лавров, в дальнейшем этот перечень может быть пересмотрен по мере развития отношений с каждым конкретным государством. При этом, подчеркнул министр, каждое решение будет предварять глубокий анализ.
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