https://ria.ru/20210518/spetsnaz-1732816560.html
Business Insider узнал об имитации конфликта с Россией на учениях НАТО
Business Insider узнал об имитации конфликта с Россией на учениях НАТО - РИА Новости, 18.05.2021
Business Insider узнал об имитации конфликта с Россией на учениях НАТО
Учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, проведенные в начале мая командованием специальных операций США в Европе, направлены на отработку маневров в случае... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:16
2021-05-18T15:16
2021-05-18T19:42
россия
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республика крым
сша
украина
безопасность
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, проведенные в начале мая командованием специальных операций США в Европе, направлены на отработку маневров в случае конфликта с Россией, пишет Business Insider."Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды "котиков" могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли", — говорится в публикации.Автор статьи отметил, что Москва лишает Вашингтон господства на море и воздухе, а Крым назвал мощной крепостью, защищающей южный рубежи России на суше и в воздухе.Отмечается, что отработка маневров коснулась и экипажей боевых катеров специального назначения ВМС США. Согласно публикации, военные тренировались "эффективно действовать" в разных водоемах. Один из бойцов в беседе с изданием заявил, что главными преимуществами катеров являются скрытность и огневая мощь. Как отметил автор, это позволит скрытно доставлять морпехов к российским объектам в Крыму.К учениям американских военных присоединились спецназовцы из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Британии. Сами маневры проходили в Румынии и ряде стран Восточной Европы.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210514/otpor-1732370985.html
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россия, военно-морские силы сша, нато, германия, республика крым, сша, украина, безопасность, в мире