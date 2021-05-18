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В Совфеде планируют составить список опасных цифровых ресурсов
В Совфеде планируют составить список опасных цифровых ресурсов - РИА Новости, 18.05.2021
В Совфеде планируют составить список опасных цифровых ресурсов
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ намерена к сентябрю завершить работу по составлению списка опасных для России цифровых ресурсов, в... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:43
2021-05-18T19:24
россия
совет федерации рф
андрей климов
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ намерена к сентябрю завершить работу по составлению списка опасных для России цифровых ресурсов, в законодательстве следует прописать понятие цифрового суверенитета, заявил журналистам во вторник глава комиссии Андрей Климов."В ежегодном докладе комиссии планируется выделить раздел о фактах деструктивного влияния иностранных цифровых платформ. Планируем к сентябрю завершить работу по составлению списка наиболее опасных для России цифровых ресурсов", - сказал парламентарий.Он также отметил, что в правовом поле следует прописать понятие "цифровой суверенитет".Кроме того, комиссия совместно с профильными ведомствами планирует разработать "дорожную карту" по защите несовершеннолетних от деструктивного влияния цифровых платформ, добавил он."По итогам выборов в Госдуму, возможно, придется уточнить правила размещения политической рекламы в соцсетях", - сказал законодатель. В этой связи Климов уточнил, что рабочая группа комиссии по мониторингу выборов в Госдуму, возможно, вместе с Роскомнадзором обсудит ситуацию вокруг цифровых платформ перед стартом избирательной кампании.Еще один вопрос - локализация иностранных цифровых платформ на территории России, отметил он.В числе предложений комиссии также значится инициатива призвать производителей медиаконтента включиться в работу по развитию отечественных цифровых платформ. В частности, сенаторы могут обратиться с такой инициативой к RT, заявил Климов.
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россия, совет федерации рф, андрей климов, общество

В Совфеде планируют составить список опасных цифровых ресурсов

18:43 18.05.2021 (обновлено: 19:24 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ намерена к сентябрю завершить работу по составлению списка опасных для России цифровых ресурсов, в законодательстве следует прописать понятие цифрового суверенитета, заявил журналистам во вторник глава комиссии Андрей Климов.
"В ежегодном докладе комиссии планируется выделить раздел о фактах деструктивного влияния иностранных цифровых платформ. Планируем к сентябрю завершить работу по составлению списка наиболее опасных для России цифровых ресурсов", - сказал парламентарий.
Он также отметил, что в правовом поле следует прописать понятие "цифровой суверенитет".
Кроме того, комиссия совместно с профильными ведомствами планирует разработать "дорожную карту" по защите несовершеннолетних от деструктивного влияния цифровых платформ, добавил он.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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"По итогам выборов в Госдуму, возможно, придется уточнить правила размещения политической рекламы в соцсетях", - сказал законодатель. В этой связи Климов уточнил, что рабочая группа комиссии по мониторингу выборов в Госдуму, возможно, вместе с Роскомнадзором обсудит ситуацию вокруг цифровых платформ перед стартом избирательной кампании.
Еще один вопрос - локализация иностранных цифровых платформ на территории России, отметил он.
В числе предложений комиссии также значится инициатива призвать производителей медиаконтента включиться в работу по развитию отечественных цифровых платформ. В частности, сенаторы могут обратиться с такой инициативой к RT, заявил Климов.
 
РоссияСовет Федерации РФАндрей КлимовОбщество
 
 
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