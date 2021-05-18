https://ria.ru/20210518/sochi-1732826596.html

Курорт Сочи представлен на международной выставке туризма в Дубае

Курорт Сочи представлен на международной выставке туризма в Дубае - РИА Новости, 18.05.2021

Курорт Сочи представлен на международной выставке туризма в Дубае

Курорт Сочи представлен на крупнейшей международной выставке туризма в Дубае, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:38

2021-05-18T16:38

2021-05-18T16:38

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СОЧИ, 18 мая — РИА Новости. Курорт Сочи представлен на крупнейшей международной выставке туризма в Дубае, сообщает пресс-служба городской администрации."Крупнейшая на Ближнем Востоке бизнес-выставка в сфере внутреннего и выездного туризма стартовала в Дубае 16 мая. В ней приняли участие экспоненты из 62 стран, правительственные делегации и журналисты. Россию в этом году представили два города: Сочи и Санкт-Петербург", — сказали в пресс-службе.Уточняется, что на стенде курорта Сочи представлены группа компаний "WOW Sochi", международный аэропорт Сочи, курорт "Красная Поляна", тематический парк развлечений "Сочи Парк" и игорная зона "Красная Поляна"."Комплексная программа по привлечению туристов из стран Ближнего Востока ведется с 2019 года. Именно тогда была достигнута договоренность о запуске первого прямого рейса по направлению Дубай – Сочи, – сказала директор департамент курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина. – Благодаря проделанной работе, с июня 2019 по март 2020 годов туристической поток в Сочи из стран Ближнего Востока составил более 20 500 человек. Участие города-курорта Сочи в выставке послужит отличным стартом для выхода на качественно новый уровень в вопросе продвижения туристического рынка за рубежом".Также, как отметили в пресс-службе, в рамках церемонии открытия стенд курорта посетил генеральный консул РФ в Дубае и Северных Эмиратах Олег Фомин."Несмотря на то, что пандемия внесла временное приостановление сотрудничества, члены делегации города Сочи и генеральный консул едины во мнении о необходимости расширения географических границ, узнаваемости курорта Сочи и укрепления деловых связей с партнерами на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении. Планируется, что это будет способствовать восстановлению потока иностранных гостей после стабилизации эпидемиологической ситуации и открытия границ.

https://ria.ru/20210426/sochi-1729695273.html

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