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В Кировской области проверят данные о нападении собаки на ребенка

В Кировской области проверят данные о нападении собаки на ребенка

Проверка по факту получения ребенком травм в результате нападения собаки проводится в Подосиновском районе Кировской области, сообщает следственное управление... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:01

2021-05-18T12:01

2021-05-18T12:01

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

подосиновский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Проверка по факту получения ребенком травм в результате нападения собаки проводится в Подосиновском районе Кировской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Информация о том, что 16 мая в поселке Демьяново восьмилетнего ребенка покусала бродячая собака, была опубликована в понедельник в местных СМИ. По словам очевидцев, мальчика увезли в больницу. В СМИ отмечается, что местные жители жалуются, что вынуждены каждый день провожать своих детей в школу из-за боязни нападения бездомного животного. Они утверждают, что проблема отлова бродячих животных в Демьяново актуальна уже несколько лет."Следователи в настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего, изучают доводы, изложенные в публикациях СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20210509/priyut-1731572548.html

россия

кировская область

подосиновский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, подосиновский район, происшествия