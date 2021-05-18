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В Кировской области проверят данные о нападении собаки на ребенка
В Кировской области проверят данные о нападении собаки на ребенка
Проверка по факту получения ребенком травм в результате нападения собаки проводится в Подосиновском районе Кировской области, сообщает следственное управление... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:01
2021-05-18T12:01
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
подосиновский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Проверка по факту получения ребенком травм в результате нападения собаки проводится в Подосиновском районе Кировской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Информация о том, что 16 мая в поселке Демьяново восьмилетнего ребенка покусала бродячая собака, была опубликована в понедельник в местных СМИ. По словам очевидцев, мальчика увезли в больницу. В СМИ отмечается, что местные жители жалуются, что вынуждены каждый день провожать своих детей в школу из-за боязни нападения бездомного животного. Они утверждают, что проблема отлова бродячих животных в Демьяново актуальна уже несколько лет."Следователи в настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего, изучают доводы, изложенные в публикациях СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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россия
кировская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, подосиновский район, происшествия

В Кировской области проверят данные о нападении собаки на ребенка

12:01 18.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Проверка по факту получения ребенком травм в результате нападения собаки проводится в Подосиновском районе Кировской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Информация о том, что 16 мая в поселке Демьяново восьмилетнего ребенка покусала бродячая собака, была опубликована в понедельник в местных СМИ. По словам очевидцев, мальчика увезли в больницу. В СМИ отмечается, что местные жители жалуются, что вынуждены каждый день провожать своих детей в школу из-за боязни нападения бездомного животного. Они утверждают, что проблема отлова бродячих животных в Демьяново актуальна уже несколько лет.
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"Следователи в настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего, изучают доводы, изложенные в публикациях СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Кировская областьПодосиновский районПроисшествия
 
 
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