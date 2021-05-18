Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/skhema-1732811202.html
Транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации представят до июля
Транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации представят до июля - РИА Новости, 18.05.2021
Транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации представят до июля
до 1 июля
2021-05-18T14:48
2021-05-18T14:48
дмитрий азаров
новокуйбышевск
самарская область
тольятти
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152412/20/1524122082_0:68:1500:912_1920x0_80_0_0_01ebab89fcca6caa08a3785c97a682d2.jpg
САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил до 1 июля представить комплексную транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации, сообщает пресс-служба правительства региона.Во вторник, 18 мая, Азаров выступил с посланием к депутатам и населению Самарской области."Глава региона поручил до 1 июля представить согласованную с муниципалитетами комплексную транспортную схему агломерации с единой диспетчеризацией перевозок, прозрачным тарифом внутри агломерации", - говорится в сообщении.Азаров, по данным пресс-службы, также поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину до 1 сентября представить предложения по финансированию проектирования железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти.По словам главы региона, Самарская область стала лидером в стране по темпам и масштабу дорожного строительства, за последние три года в регионе было построено и отремонтировано более 1,2 тысячи километров дорог регионального и местного значения. Кроме того, ведется строительство сразу трех мостовых переходов через три главные водные артерии региона – через Волгу, Самару и Сок. При этом, как отмечают в пресс-службе, работы идут с опережением графика, во вторник, 18 мая, открыто движение по мосту через реку Сок, работы по нему выполняются с опережением графика почти на 1,5 года. Также реконструированы и капитально отремонтированы 16 мостов в сельских районах области, проведено комплексное благоустройство сотен улиц.Отмечается, что в планах на этот год по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" обновить не менее 305 километров дорог, в том числе 30 улиц в Самаре и 13 – в Тольятти, продолжится ремонт мостов в сельских районах.По словам Азарова, особое внимание в регионе уделяется обновлению парка общественного транспорта. На городские маршруты Самары вышли 100 новых автобусов, в 2019 году закуплены 15 низкопольных троллейбусов для Новокуйбышевска, в 2020 году Тольятти передано 50 новых автобусов на экологически чистом газомоторном топливе. В Самаре в прошлом году впервые за 28 лет был обновлен парк вагонов метро.
https://radiosputnik.ria.ru/20210515/proisshestvie-1732462746.html
https://ria.ru/20210514/dtp-1732380755.html
https://ria.ru/20210514/pozhar-1732328633.html
новокуйбышевск
самарская область
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152412/20/1524122082_98:0:1402:978_1920x0_80_0_0_2324c182ae24b488cde23f3039bcae97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий азаров, новокуйбышевск, самарская область, тольятти, общество

Транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации представят до июля

14:48 18.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповФестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" приглашает волонтеров
Фестиваль восстановления исторической среды Том Сойер Фест приглашает волонтеров - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
до 1 июля
САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил до 1 июля представить комплексную транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации, сообщает пресс-служба правительства региона.
Во вторник, 18 мая, Азаров выступил с посланием к депутатам и населению Самарской области.
Дтп в Орловской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 17:59В России
16 вагонов под откос: крупная железнодорожная авария под Самарой
"Глава региона поручил до 1 июля представить согласованную с муниципалитетами комплексную транспортную схему агломерации с единой диспетчеризацией перевозок, прозрачным тарифом внутри агломерации", - говорится в сообщении.
Азаров, по данным пресс-службы, также поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину до 1 сентября представить предложения по финансированию проектирования железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти.
На месте ДТП с участием легкового автомобиля и Камаза в Самарской области. 14 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 19:39
В ДТП под Самарой погибли четыре человека
По словам главы региона, Самарская область стала лидером в стране по темпам и масштабу дорожного строительства, за последние три года в регионе было построено и отремонтировано более 1,2 тысячи километров дорог регионального и местного значения. Кроме того, ведется строительство сразу трех мостовых переходов через три главные водные артерии региона – через Волгу, Самару и Сок. При этом, как отмечают в пресс-службе, работы идут с опережением графика, во вторник, 18 мая, открыто движение по мосту через реку Сок, работы по нему выполняются с опережением графика почти на 1,5 года. Также реконструированы и капитально отремонтированы 16 мостов в сельских районах области, проведено комплексное благоустройство сотен улиц.
Отмечается, что в планах на этот год по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" обновить не менее 305 километров дорог, в том числе 30 улиц в Самаре и 13 – в Тольятти, продолжится ремонт мостов в сельских районах.
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 15:33
На территории завода по переработке отходов под Самарой загорелся мусор
По словам Азарова, особое внимание в регионе уделяется обновлению парка общественного транспорта. На городские маршруты Самары вышли 100 новых автобусов, в 2019 году закуплены 15 низкопольных троллейбусов для Новокуйбышевска, в 2020 году Тольятти передано 50 новых автобусов на экологически чистом газомоторном топливе. В Самаре в прошлом году впервые за 28 лет был обновлен парк вагонов метро.
 
Дмитрий АзаровНовокуйбышевскСамарская областьТольяттиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"
03:11"Сбер" назвал три главные технологии будущего
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
Лента новостейМолния