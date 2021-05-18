https://ria.ru/20210518/skhema-1732811202.html

Транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации представят до июля

Транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации представят до июля - РИА Новости, 18.05.2021

Транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации представят до июля

до 1 июля

2021-05-18T14:48

2021-05-18T14:48

2021-05-18T14:48

дмитрий азаров

новокуйбышевск

самарская область

тольятти

общество

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САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил до 1 июля представить комплексную транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации, сообщает пресс-служба правительства региона.Во вторник, 18 мая, Азаров выступил с посланием к депутатам и населению Самарской области."Глава региона поручил до 1 июля представить согласованную с муниципалитетами комплексную транспортную схему агломерации с единой диспетчеризацией перевозок, прозрачным тарифом внутри агломерации", - говорится в сообщении.Азаров, по данным пресс-службы, также поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину до 1 сентября представить предложения по финансированию проектирования железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти.По словам главы региона, Самарская область стала лидером в стране по темпам и масштабу дорожного строительства, за последние три года в регионе было построено и отремонтировано более 1,2 тысячи километров дорог регионального и местного значения. Кроме того, ведется строительство сразу трех мостовых переходов через три главные водные артерии региона – через Волгу, Самару и Сок. При этом, как отмечают в пресс-службе, работы идут с опережением графика, во вторник, 18 мая, открыто движение по мосту через реку Сок, работы по нему выполняются с опережением графика почти на 1,5 года. Также реконструированы и капитально отремонтированы 16 мостов в сельских районах области, проведено комплексное благоустройство сотен улиц.Отмечается, что в планах на этот год по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" обновить не менее 305 километров дорог, в том числе 30 улиц в Самаре и 13 – в Тольятти, продолжится ремонт мостов в сельских районах.По словам Азарова, особое внимание в регионе уделяется обновлению парка общественного транспорта. На городские маршруты Самары вышли 100 новых автобусов, в 2019 году закуплены 15 низкопольных троллейбусов для Новокуйбышевска, в 2020 году Тольятти передано 50 новых автобусов на экологически чистом газомоторном топливе. В Самаре в прошлом году впервые за 28 лет был обновлен парк вагонов метро.

https://radiosputnik.ria.ru/20210515/proisshestvie-1732462746.html

https://ria.ru/20210514/dtp-1732380755.html

https://ria.ru/20210514/pozhar-1732328633.html

новокуйбышевск

самарская область

тольятти

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дмитрий азаров, новокуйбышевск, самарская область, тольятти, общество