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Мэр Благовещенска ответил на шутки Урганта о дорожных ямах

Мэр Благовещенска ответил на шутки Урганта о дорожных ямах - РИА Новости, 18.05.2021

Мэр Благовещенска ответил на шутки Урганта о дорожных ямах

Мэр Благовещенска Олег Имамеев отреагировал на шутки Ивана Урганта об его извинении перед жителями города за "300 серьезных ям" на дорогах, обратив внимание,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:40

2021-05-18T10:40

2021-05-18T10:52

олег имамеев

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иван ургант

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общество

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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Мэр Благовещенска Олег Имамеев отреагировал на шутки Ивана Урганта об его извинении перед жителями города за "300 серьезных ям" на дорогах, обратив внимание, что телеведущий смешал понятия "трактористы" и "механизаторы".В понедельник мэр Благовещенска извинился перед жителями города за 300 "серьезных ям" на дорогах города, уточнив, что "ответственности с себя за это не снимает". Он назвал количество ям на начало теплого периода "беспрецедентным".На шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале в понедельник его ведущий прокомментировал слова мэра шутками. В частности, Ургант отметил точность подсчёта ям мэром. "Он просто их посчитал. Просто 300 ям. И мэр, надо сказать, не просто извинился, знаете, он позвал трактористов, чтобы они заделали ямы… На что трактористы говорят: "Ну, это просто какое-то волшебное совпадение", - пошутил Ургант.

https://ria.ru/20210514/urgant-1732338737.html

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олег имамеев, россия, иван ургант, благовещенск, общество