Мэр Благовещенска ответил на шутки Урганта о дорожных ямах
10:40 18.05.2021 (обновлено: 10:52 18.05.2021)
ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Мэр Благовещенска Олег Имамеев отреагировал на шутки Ивана Урганта об его извинении перед жителями города за "300 серьезных ям" на дорогах, обратив внимание, что телеведущий смешал понятия "трактористы" и "механизаторы".
В понедельник мэр Благовещенска извинился перед жителями города за 300 "серьезных ям" на дорогах города, уточнив, что "ответственности с себя за это не снимает". Он назвал количество ям на начало теплого периода "беспрецедентным".
На шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале в понедельник его ведущий прокомментировал слова мэра шутками. В частности, Ургант отметил точность подсчёта ям мэром. "Он просто их посчитал. Просто 300 ям. И мэр, надо сказать, не просто извинился, знаете, он позвал трактористов, чтобы они заделали ямы… На что трактористы говорят: "Ну, это просто какое-то волшебное совпадение", - пошутил Ургант.
"Обычно Иван Ургант выдаёт искромётный юмор, но тут, судя по реакции, возможно что-то было связано с его детством или юностью… Называть механизаторов трактористами – это его термин. Не совсем точное определение. Но у него своя работа, а у нас своя", - прокомментировал вопрос жителя региона по этой теме Имамеев в прямом эфире в аккаунте Instagram во вторник.