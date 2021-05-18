https://ria.ru/20210518/set-1732859484.html

Bloomberg: Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы с Сетью

Bloomberg: Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы с Сетью - РИА Новости, 18.05.2021

Bloomberg: Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы с Сетью

Возобновивший работу после хакерской атаки крупнейший в США оператор трубопроводов Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T19:13

2021-05-18T19:13

2021-05-18T19:53

colonial pipeline

россия

фбр

джо байден

сша

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Возобновивший работу после хакерской атаки крупнейший в США оператор трубопроводов Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы, сообщил Bloomberg.Сложности связаны с невозможностью клиентов получить доступ к информации о поставках топлива.По данным агентства, компания разослала грузоотправителям уведомление о проблемах с Сетью, "влияющих на способность клиентов вводить и обновлять заявки".В Colonial Pipeline подчеркнули, что трудятся над устранением ошибок. В то же время Bloomberg отметил, что работа самого трубопровода не остановилась.Colonial Pipeline подвергся кибератаке 7 мая. Как заявило ФБР, компанию атаковали с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден отметил, что, по данным спецслужб, хакеры находились в России, но власти страны к этому не причастны.Трудности в работе трубопровода привели к перебоям с поставками и росту цен на бензин в Америке.В минувшую пятницу Colonial Pipeline объявил о возобновлении прокачки на полную мощность. По сообщениям СМИ, компания заплатила хакерам пять миллионов долларов.

https://ria.ru/20210514/khakery-1732235243.html

https://ria.ru/20210513/otvetstvennost-1732214565.html

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colonial pipeline, россия, фбр, джо байден, сша