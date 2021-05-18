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Bloomberg: Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы с Сетью
Bloomberg: Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы с Сетью - РИА Новости, 18.05.2021
Bloomberg: Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы с Сетью
Возобновивший работу после хакерской атаки крупнейший в США оператор трубопроводов Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:13
2021-05-18T19:53
colonial pipeline
россия
фбр
джо байден
сша
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Возобновивший работу после хакерской атаки крупнейший в США оператор трубопроводов Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы, сообщил Bloomberg.Сложности связаны с невозможностью клиентов получить доступ к информации о поставках топлива.По данным агентства, компания разослала грузоотправителям уведомление о проблемах с Сетью, "влияющих на способность клиентов вводить и обновлять заявки".В Colonial Pipeline подчеркнули, что трудятся над устранением ошибок. В то же время Bloomberg отметил, что работа самого трубопровода не остановилась.Colonial Pipeline подвергся кибератаке 7 мая. Как заявило ФБР, компанию атаковали с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден отметил, что, по данным спецслужб, хакеры находились в России, но власти страны к этому не причастны.Трудности в работе трубопровода привели к перебоям с поставками и росту цен на бензин в Америке.В минувшую пятницу Colonial Pipeline объявил о возобновлении прокачки на полную мощность. По сообщениям СМИ, компания заплатила хакерам пять миллионов долларов.
https://ria.ru/20210514/khakery-1732235243.html
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colonial pipeline, россия, фбр, джо байден, сша

Bloomberg: Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы с Сетью

19:13 18.05.2021 (обновлено: 19:53 18.05.2021)
 
© REUTERS / Colonial PipelineРезервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline в Вудбридже, штат Нью-Джерси
Резервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline в Вудбридже, штат Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© REUTERS / Colonial Pipeline
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Возобновивший работу после хакерской атаки крупнейший в США оператор трубопроводов Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы, сообщил Bloomberg.
Сложности связаны с невозможностью клиентов получить доступ к информации о поставках топлива.
По данным агентства, компания разослала грузоотправителям уведомление о проблемах с Сетью, "влияющих на способность клиентов вводить и обновлять заявки".
В Colonial Pipeline подчеркнули, что трудятся над устранением ошибок. В то же время Bloomberg отметил, что работа самого трубопровода не остановилась.
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Colonial Pipeline подвергся кибератаке 7 мая. Как заявило ФБР, компанию атаковали с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден отметил, что, по данным спецслужб, хакеры находились в России, но власти страны к этому не причастны.
Трудности в работе трубопровода привели к перебоям с поставками и росту цен на бензин в Америке.
В минувшую пятницу Colonial Pipeline объявил о возобновлении прокачки на полную мощность. По сообщениям СМИ, компания заплатила хакерам пять миллионов долларов.
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