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В Cети появился трейлер сериала "Локи"
В Cети появился трейлер сериала "Локи" - РИА Новости, 18.05.2021
В Cети появился трейлер сериала "Локи"
Вышел отрывок из сериала "Локи". Ролик был представлен на церемонии награждения MTV Movie & TV Awards, сообщает Deadline. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T04:05
2021-05-18T04:05
2021-05-18T04:05
marvel comics
disney channel (телеканал)
культура
кино и сериалы
новости культуры
том хиддлстон
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Вышел отрывок из сериала "Локи". Ролик был представлен на церемонии награждения MTV Movie & TV Awards, сообщает Deadline. На видео показан момент, когда Локи (Том Хиддлстон) знакомится с агентом Мобиусом (Оуэн Уилсон). Сводный брат Тора переживает, что его ведут на казнь, но попутчик пытается его успокоить — он уверяет бога обмана, что хочет всего лишь поговорить с ним. Неугомонный Локи не останавливается и отвечает, что не любит долгих бесед, но агент хорошо изучил своего подопечного и прекрасно знает, что он еще тот болтун."Локи" станет третьим сериалом Marvel, рассказывающем о том, как сложилась жизнь персонажей после событий фильма "Мстители: Финал" — в январе вышел "Ванда/Вижн" с Элизабет Олсен и Полом Беттани, в марте стартовал "Сокол и Зимний солдат" с Себастианом Стэном и Энтони Маки. Эти проекты были хорошо встречены как зрителями, так и критиками. Оба сериала посвящены тому, как герои кинематографической вселенной справляются со скорбью и отрабатывают психологические травмы. "Саркастическая ухмылка Локи — моя религия", "У меня есть предчувствие, что это шоу породит немало хороших мемов", "Это причина того, почему я плачу за интернет", — прокомментировали отрывок фанаты. Премьера "Локи" состоится 9 июня 2021 года.
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marvel comics, disney channel (телеканал), кино и сериалы, новости культуры, том хиддлстон
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости.
Вышел отрывок из сериала "Локи". Ролик был представлен на церемонии награждения MTV Movie & TV Awards, сообщает
Deadline.
На видео показан момент, когда Локи (Том Хиддлстон) знакомится с агентом Мобиусом (Оуэн Уилсон). Сводный брат Тора переживает, что его ведут на казнь, но попутчик пытается его успокоить — он уверяет бога обмана, что хочет всего лишь поговорить с ним. Неугомонный Локи не останавливается и отвечает, что не любит долгих бесед, но агент хорошо изучил своего подопечного и прекрасно знает, что он еще тот болтун.
"Локи" станет третьим сериалом Marvel, рассказывающем о том, как сложилась жизнь персонажей после событий фильма "Мстители: Финал" — в январе вышел "Ванда/Вижн" с Элизабет Олсен и Полом Беттани, в марте стартовал "Сокол и Зимний солдат" с Себастианом Стэном и Энтони Маки. Эти проекты были хорошо встречены как зрителями, так и критиками. Оба сериала посвящены тому, как герои кинематографической вселенной справляются со скорбью и отрабатывают психологические травмы.
"Саркастическая ухмылка Локи — моя религия", "У меня есть предчувствие, что это шоу породит немало хороших мемов", "Это причина того, почему я плачу за интернет", — прокомментировали отрывок фанаты.
Премьера "Локи" состоится 9 июня 2021 года.