Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершили
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкЭкс-схиигумен Сергий (Николай Романов) во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Басманном суде Москвы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершено, сейчас идет знакомство с материалами дела, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Герасимова.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
"На данной стадии расследование дела завершено. Сейчас идет ознакомление с делом. Потом дело должна будет утвердить прокуратура и оно будет передано в суд", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что пока не знает, сколько времени потребуется на ознакомление с материалами дела.
"Ограничения по времени нет. Конечно, надо соблюдать разумность, нельзя затягивать", - отметила Герасимова.