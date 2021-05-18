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Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершили
Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершили - РИА Новости, 18.05.2021
Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершили
Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершено, сейчас идет знакомство с материалами дела, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Герасимова. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:35
2021-05-18T19:35
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
москва
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершено, сейчас идет знакомство с материалами дела, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Герасимова.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.Она добавила, что пока не знает, сколько времени потребуется на ознакомление с материалами дела."Ограничения по времени нет. Конечно, надо соблюдать разумность, нельзя затягивать", - отметила Герасимова.
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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), москва, происшествия

Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершили

19:35 18.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкЭкс-схиигумен Сергий (Николай Романов) во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Басманном суде Москвы
Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершено, сейчас идет знакомство с материалами дела, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Герасимова.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
"На данной стадии расследование дела завершено. Сейчас идет ознакомление с делом. Потом дело должна будет утвердить прокуратура и оно будет передано в суд", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что пока не знает, сколько времени потребуется на ознакомление с материалами дела.
"Ограничения по времени нет. Конечно, надо соблюдать разумность, нельзя затягивать", - отметила Герасимова.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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