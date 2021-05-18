https://ria.ru/20210518/sergiy-1732861735.html

Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершили

Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершили - РИА Новости, 18.05.2021

Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершили

Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершено, сейчас идет знакомство с материалами дела, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Герасимова. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T19:35

2021-05-18T19:35

2021-05-18T19:35

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

москва

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершено, сейчас идет знакомство с материалами дела, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Герасимова.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.Она добавила, что пока не знает, сколько времени потребуется на ознакомление с материалами дела."Ограничения по времени нет. Конечно, надо соблюдать разумность, нельзя затягивать", - отметила Герасимова.

https://ria.ru/20210220/obyasnenie-1598426776.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), москва, происшествия