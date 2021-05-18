https://ria.ru/20210518/scheta-1732831187.html

ГД одобрила в I чтении взыскание "незаконных" денег чиновников в банках

ГД одобрила в I чтении взыскание "незаконных" денег чиновников в банках - РИА Новости, 18.05.2021

ГД одобрила в I чтении взыскание "незаконных" денег чиновников в банках

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:31

2021-05-18T16:31

2021-05-18T16:32

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена.Действующее законодательство позволяет обращать в доход РФ недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказана законность получения соответствующих средств.Внесенный правительством проект распространяет практику и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.Проверять достоверность сведений будут органы прокуратуры, они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход РФ соответствующей суммы.Изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции".

https://ria.ru/20210517/nedvizhimost-1732617468.html

https://ria.ru/20210518/chechnya-1732729854.html

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