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Axios: США не будут вводить санкции против Nord Stream 2 AG и его главы
Axios: США не будут вводить санкции против Nord Stream 2 AG и его главы - РИА Новости, 18.05.2021
Axios: США не будут вводить санкции против Nord Stream 2 AG и его главы
Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщает портал... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T21:04
2021-05-18T21:04
2021-05-18T21:56
северный поток — 2
джо байден
маттиас варниг
nord stream 2 ag
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.По данным портала, госдеп в скором времени направит в конгресс отчет, в котором будут перечислены организации, участвующие в строительстве "Северного потока 2", против которых необходимо применить санкции. Госдеп планирует призвать ввести санкции против нескольких российских судов, пишет портал.Отмечается, что госдеп признает, что Nord Stream 2 AG и его исполнительный директор Маттиас Варниг участвуют в деятельности, против которой нужно ввести санкции. Однако, учитывая национальные интересы, госдеп откажется от их применения.Источники в Белом доме отмечают, что власти США по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию.
https://ria.ru/20210504/blinken-1731132901.html
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северный поток — 2, джо байден, маттиас варниг, nord stream 2 ag, сша, в мире