https://ria.ru/20210518/sanktsii-1732866112.html
Нарышкин: враждебные действия Запада могут вызвать у россиян ненависть
Нарышкин: враждебные действия Запада могут вызвать у россиян ненависть - РИА Новости, 18.05.2021
Нарышкин: враждебные действия Запада могут вызвать у россиян ненависть
Неприятие западной политики российскими гражданами может перерасти в ненависть, заявил в интервью Би-Би-Си директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T20:19
2021-05-18T20:19
2021-05-18T20:37
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732867108_0:0:6001:3375_1920x0_80_0_0_64cd58a060775975ff088ca0c159cd1c.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Неприятие западной политики российскими гражданами может перерасти в ненависть, заявил в интервью Би-Би-Си директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Мы воспринимаем их (санкции. — Прим. ред.) как неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия. Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза", — сказал Нарышкин."Во-вторых, из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться", — отметил он.По словам Нарышкина, все это может привести к крайне негативным последствиям и осложнению международной обстановки. Последнее, в свою очередь, отразится на стратегической стабильности и безопасности."Россия будет строго и последовательно отстаивать свои национальные интересы, но в рамках международного права", — подчеркнул глава СВР.Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.
https://ria.ru/20210517/sanktsii-1732647191.html
https://ria.ru/20210518/zanaves-1732740768.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732866454_0:0:2489:1867_1920x0_80_0_0_86de24d05341e5e6ef8282632bb87e3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, в мире
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Неприятие западной политики российскими гражданами может перерасти в ненависть, заявил в интервью Би-Би-Си
директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
.
"Мы воспринимаем их (санкции. — Прим. ред.) как неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия. Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза", — сказал Нарышкин.
"Во-вторых, из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться", — отметил он.
По словам Нарышкина, все это может привести к крайне негативным последствиям и осложнению международной обстановки. Последнее, в свою очередь, отразится на стратегической стабильности и безопасности.
"Россия будет строго и последовательно отстаивать свои национальные интересы, но в рамках международного права", — подчеркнул глава СВР.
Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.