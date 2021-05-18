https://ria.ru/20210518/sanktsii-1732866112.html

Нарышкин: враждебные действия Запада могут вызвать у россиян ненависть

Нарышкин: враждебные действия Запада могут вызвать у россиян ненависть - РИА Новости, 18.05.2021

Нарышкин: враждебные действия Запада могут вызвать у россиян ненависть

Неприятие западной политики российскими гражданами может перерасти в ненависть, заявил в интервью Би-Би-Си директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T20:19

2021-05-18T20:19

2021-05-18T20:37

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732867108_0:0:6001:3375_1920x0_80_0_0_64cd58a060775975ff088ca0c159cd1c.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Неприятие западной политики российскими гражданами может перерасти в ненависть, заявил в интервью Би-Би-Си директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Мы воспринимаем их (санкции. — Прим. ред.) как неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия. Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза", — сказал Нарышкин."Во-вторых, из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться", — отметил он.По словам Нарышкина, все это может привести к крайне негативным последствиям и осложнению международной обстановки. Последнее, в свою очередь, отразится на стратегической стабильности и безопасности."Россия будет строго и последовательно отстаивать свои национальные интересы, но в рамках международного права", — подчеркнул глава СВР.Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.

https://ria.ru/20210517/sanktsii-1732647191.html

https://ria.ru/20210518/zanaves-1732740768.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, в мире