Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/sanktsii-1732866112.html
Нарышкин: враждебные действия Запада могут вызвать у россиян ненависть
Нарышкин: враждебные действия Запада могут вызвать у россиян ненависть - РИА Новости, 18.05.2021
Нарышкин: враждебные действия Запада могут вызвать у россиян ненависть
Неприятие западной политики российскими гражданами может перерасти в ненависть, заявил в интервью Би-Би-Си директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T20:19
2021-05-18T20:37
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732867108_0:0:6001:3375_1920x0_80_0_0_64cd58a060775975ff088ca0c159cd1c.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Неприятие западной политики российскими гражданами может перерасти в ненависть, заявил в интервью Би-Би-Си директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Мы воспринимаем их (санкции. — Прим. ред.) как неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия. Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза", — сказал Нарышкин."Во-вторых, из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться", — отметил он.По словам Нарышкина, все это может привести к крайне негативным последствиям и осложнению международной обстановки. Последнее, в свою очередь, отразится на стратегической стабильности и безопасности."Россия будет строго и последовательно отстаивать свои национальные интересы, но в рамках международного права", — подчеркнул глава СВР.Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.
https://ria.ru/20210517/sanktsii-1732647191.html
https://ria.ru/20210518/zanaves-1732740768.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732866454_0:0:2489:1867_1920x0_80_0_0_86de24d05341e5e6ef8282632bb87e3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, в мире

Нарышкин: враждебные действия Запада могут вызвать у россиян ненависть

20:19 18.05.2021 (обновлено: 20:37 18.05.2021)
 
© AFP 2021 / Mladen AntonovФлаги европейских государств и Евросоюза на фоне Кремля
Флаги европейских государств и Евросоюза на фоне Кремля - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© AFP 2021 / Mladen Antonov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Неприятие западной политики российскими гражданами может перерасти в ненависть, заявил в интервью Би-Би-Си директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Мы воспринимаем их (санкции. — Прим. ред.) как неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия. Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза", — сказал Нарышкин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 15:06
России не нужны "стабильно предсказуемые санкции" США, заявил Лавров
"Во-вторых, из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться", — отметил он.
По словам Нарышкина, все это может привести к крайне негативным последствиям и осложнению международной обстановки. Последнее, в свою очередь, отразится на стратегической стабильности и безопасности.
"Россия будет строго и последовательно отстаивать свои национальные интересы, но в рамках международного права", — подчеркнул глава СВР.
Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
08:51
Тоска по железному занавесу: Европа мечтает о новой холодной войне
 
РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11"Сбер" назвал три главные технологии будущего
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
Лента новостейМолния