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В учениях НАТО примут участие советские самолеты
В учениях НАТО примут участие советские самолеты - РИА Новости, 18.05.2021
В учениях НАТО примут участие советские самолеты
Штурмовики советского производства ВВС Польши примут участие в учениях НАТО под Таллином. Об этом сообщает Sputnik Meedia со ссылкой на пресс-службу Армии... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:48
2021-05-18T16:09
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Штурмовики советского производства ВВС Польши примут участие в учениях НАТО под Таллином. Об этом сообщает Sputnik Meedia со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Эстонии.Речь, в частности, идет о Су-22М4К, которые представляют собой модификацию советского истребителя-бомбардировщика Су-17, разработанного в начале 1960-х.В учениях участвуют военные 9-го разведывательного полка ВС Польши, расположенного в городе Лидзбарк рядом с Калининградской областью.По информации СМИ, маневры "Весенний шторм 21" пройдут в городе Эмари.
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/estoniya-1732621436.html
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нато, польша, эстония, таллин, в мире

В учениях НАТО примут участие советские самолеты

13:48 18.05.2021 (обновлено: 16:09 18.05.2021)
 
© Фото : ВС ЭстонииПольский штурмовик Су-22М4К на эстонской авиабазе Эмари
Польский штурмовик Су-22М4К на эстонской авиабазе Эмари - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : ВС Эстонии
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Штурмовики советского производства ВВС Польши примут участие в учениях НАТО под Таллином. Об этом сообщает Sputnik Meedia со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Эстонии.
Речь, в частности, идет о Су-22М4К, которые представляют собой модификацию советского истребителя-бомбардировщика Су-17, разработанного в начале 1960-х.
В учениях участвуют военные 9-го разведывательного полка ВС Польши, расположенного в городе Лидзбарк рядом с Калининградской областью.
По информации СМИ, маневры "Весенний шторм 21" пройдут в городе Эмари.
Военные учения НАТО в Эстонии - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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