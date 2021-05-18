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В учениях НАТО примут участие советские самолеты
В учениях НАТО примут участие советские самолеты - РИА Новости, 18.05.2021
В учениях НАТО примут участие советские самолеты
Штурмовики советского производства ВВС Польши примут участие в учениях НАТО под Таллином. Об этом сообщает Sputnik Meedia со ссылкой на пресс-службу Армии... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:48
2021-05-18T13:48
2021-05-18T16:09
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Штурмовики советского производства ВВС Польши примут участие в учениях НАТО под Таллином. Об этом сообщает Sputnik Meedia со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Эстонии.Речь, в частности, идет о Су-22М4К, которые представляют собой модификацию советского истребителя-бомбардировщика Су-17, разработанного в начале 1960-х.В учениях участвуют военные 9-го разведывательного полка ВС Польши, расположенного в городе Лидзбарк рядом с Калининградской областью.По информации СМИ, маневры "Весенний шторм 21" пройдут в городе Эмари.
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/estoniya-1732621436.html
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нато, польша, эстония, таллин, в мире