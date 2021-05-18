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СМИ: производители сохранят фиксированные цены на сахар до конца сентября
СМИ: производители сохранят фиксированные цены на сахар до конца сентября - РИА Новости, 18.05.2021
СМИ: производители сохранят фиксированные цены на сахар до конца сентября
Минсельхоз РФ неофициально рекомендовал производителям продолжить до конца сентября отгрузку сахара по 36 рублей за килограмм, пишет газета "Ведомости" со... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:23
2021-05-18T09:23
россия
ассоциация компаний розничной торговли
русагро
азбука вкуса
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ неофициально рекомендовал производителям продолжить до конца сентября отгрузку сахара по 36 рублей за килограмм, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников нескольких компаний.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года.Газета отмечает, что сохранение фиксированных цен должно помочь избежать скачка стоимости сахара после завершения действия соглашений 1 июня.Так, финансовый директор группы "Сюдкен" Глеб Тихомиров подтвердил изданию, что компания по рекомендации Минсельхоза сохранит до конца сентября стоимость сахара для тех контрагентов, с которыми сейчас работает в рамках соглашений по стабилизации цен. Основные покупатели - крупные торговые сети, а также некоторые небольшие региональные компании, получившие право покупать такой сахар от местных властей.Отгружать сахар по фиксированной цене до конца сентября планирует "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева". "Русагро" тоже не планирует повышать цену после 1 июня. Представитель Минсельхоза отметил, что ведомство "осуществляет плотное взаимодействие с ключевыми сельхозтоваропроизводителями и отраслевыми союзами, в том числе в целях мониторинга ценовой ситуации и недопущения необоснованного роста цен на базовые продукты питания".Для производителей, работающих по соглашениям (по сахару и подсолнечному маслу), государство ранее выделило 9 миллиардов рублей субсидий из резервного фонда. Производители сахара получат компенсацию в размере 5 рублей на 1 килограмм. Ожидается, что по фиксированным ценам будет реализовано не менее 600 тысяч тонн сахара. Однако Минсельхоз установил квоты в большем объем - 1 миллион тонн, сообщили источники издания. В связи с этим выделенных денег может не хватить, опасается представитель одного из производителей. При необходимости Минсельхоз готов рассмотреть и вынести на обсуждение вопрос об увеличении финансирования, заверил его представитель.По мнению представителя Ассоциации компаний розничной торговли, в случае сохранения стоимости и объемов поставок оснований для роста в торговых сетях тоже не будет. Пока предпосылок для повышения стоимости после 1 июня нет, считает представитель "Азбуки вкуса". Другие крупные ритейлеры на вопросы газеты не ответили.
https://ria.ru/20210514/tsena-1732312230.html
https://ria.ru/20210514/tseny-1732271518.html
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россия, ассоциация компаний розничной торговли, русагро , азбука вкуса, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

СМИ: производители сохранят фиксированные цены на сахар до конца сентября

09:23 18.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМешки с сахаром на полке магазина
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ неофициально рекомендовал производителям продолжить до конца сентября отгрузку сахара по 36 рублей за килограмм, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников нескольких компаний.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года.
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Газета отмечает, что сохранение фиксированных цен должно помочь избежать скачка стоимости сахара после завершения действия соглашений 1 июня.
Так, финансовый директор группы "Сюдкен" Глеб Тихомиров подтвердил изданию, что компания по рекомендации Минсельхоза сохранит до конца сентября стоимость сахара для тех контрагентов, с которыми сейчас работает в рамках соглашений по стабилизации цен. Основные покупатели - крупные торговые сети, а также некоторые небольшие региональные компании, получившие право покупать такой сахар от местных властей.
Отгружать сахар по фиксированной цене до конца сентября планирует "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева". "Русагро" тоже не планирует повышать цену после 1 июня. Представитель Минсельхоза отметил, что ведомство "осуществляет плотное взаимодействие с ключевыми сельхозтоваропроизводителями и отраслевыми союзами, в том числе в целях мониторинга ценовой ситуации и недопущения необоснованного роста цен на базовые продукты питания".
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Для производителей, работающих по соглашениям (по сахару и подсолнечному маслу), государство ранее выделило 9 миллиардов рублей субсидий из резервного фонда. Производители сахара получат компенсацию в размере 5 рублей на 1 килограмм. Ожидается, что по фиксированным ценам будет реализовано не менее 600 тысяч тонн сахара. Однако Минсельхоз установил квоты в большем объем - 1 миллион тонн, сообщили источники издания. В связи с этим выделенных денег может не хватить, опасается представитель одного из производителей. При необходимости Минсельхоз готов рассмотреть и вынести на обсуждение вопрос об увеличении финансирования, заверил его представитель.
По мнению представителя Ассоциации компаний розничной торговли, в случае сохранения стоимости и объемов поставок оснований для роста в торговых сетях тоже не будет. Пока предпосылок для повышения стоимости после 1 июня нет, считает представитель "Азбуки вкуса". Другие крупные ритейлеры на вопросы газеты не ответили.
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РоссияАссоциация компаний розничной торговлиРусагроАзбука вкусаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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