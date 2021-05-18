https://ria.ru/20210518/sad-1732831361.html

Шахтерский сад Памяти появился в амурском селе Иннокентьевка

Шахтерский сад Памяти появился в амурском селе Иннокентьевка - РИА Новости, 18.05.2021

Шахтерский сад Памяти появился в амурском селе Иннокентьевка

Шахтерский сад Памяти в амурском селе Иннокентьевка создали работники "Амурского угля", актива входящей в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компании "Русский... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:37

2021-05-18T16:37

2021-05-18T16:37

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сафмар

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Шахтерский сад Памяти в амурском селе Иннокентьевка создали работники "Амурского угля", актива входящей в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь". Как сообщает пресс-служба компании "Русский уголь", в память о трудовых подвигах горняков во время Великой Отечественной войны горняки в рамках международной акции "Сад Памяти" посадили нескольких сотен сосен. В акции приняли участие также более пятидесяти волонтеров. К горнякам из Райчихинска присоединились школьники и жители села Иннокентьевка.Самой юной участницей акции стала десятилетняя Арина Сазонова, которая посадила дерево в память о своем прадедушке-фронтовике, Алексее Шевченко. На акцию она пришла с портретом прадеда. Пресс-служба напоминает, что всего за годы войны на фронт ушли 7 076 жителей города угольщиков Райчихинска.Международная акция "Сад памяти" организована Всероссийским общественным движением "Волонтёры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология". Впервые она была проведена в 2020 году. Цель акции – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Уже в первый год проведения более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе. На сегодняшний день участники международной акции "Сад памяти" высадили уже 22 миллиона деревьев.

https://ria.ru/20210315/ugol-1601239731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сафмар, русский уголь, михаил гуцериев, новости компаний - экономика, общество