Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/sad-1732831361.html
Шахтерский сад Памяти появился в амурском селе Иннокентьевка
Шахтерский сад Памяти появился в амурском селе Иннокентьевка - РИА Новости, 18.05.2021
Шахтерский сад Памяти появился в амурском селе Иннокентьевка
Шахтерский сад Памяти в амурском селе Иннокентьевка создали работники "Амурского угля", актива входящей в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компании "Русский... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:37
2021-05-18T16:37
россия
сафмар
русский уголь
михаил гуцериев
новости компаний - экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732831821_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_19e619ae5cd561737bacad1f4052510d.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Шахтерский сад Памяти в амурском селе Иннокентьевка создали работники "Амурского угля", актива входящей в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь". Как сообщает пресс-служба компании "Русский уголь", в память о трудовых подвигах горняков во время Великой Отечественной войны горняки в рамках международной акции "Сад Памяти" посадили нескольких сотен сосен. В акции приняли участие также более пятидесяти волонтеров. К горнякам из Райчихинска присоединились школьники и жители села Иннокентьевка.Самой юной участницей акции стала десятилетняя Арина Сазонова, которая посадила дерево в память о своем прадедушке-фронтовике, Алексее Шевченко. На акцию она пришла с портретом прадеда. Пресс-служба напоминает, что всего за годы войны на фронт ушли 7 076 жителей города угольщиков Райчихинска.Международная акция "Сад памяти" организована Всероссийским общественным движением "Волонтёры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология". Впервые она была проведена в 2020 году. Цель акции – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Уже в первый год проведения более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе. На сегодняшний день участники международной акции "Сад памяти" высадили уже 22 миллиона деревьев.
https://ria.ru/20210315/ugol-1601239731.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732831821_77:0:1144:800_1920x0_80_0_0_9c40190f90a592586bc49b96a2b81b8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сафмар, русский уголь, михаил гуцериев, новости компаний - экономика, общество

Шахтерский сад Памяти появился в амурском селе Иннокентьевка

16:37 18.05.2021
 
© Фото : пресс-служба компании "Русский уголь"Шахтерский сад Памяти в амурском селе Иннокентьевка создали работники "Амурского угля"
Шахтерский сад Памяти в амурском селе Иннокентьевка создали работники Амурского угля - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : пресс-служба компании "Русский уголь"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Шахтерский сад Памяти в амурском селе Иннокентьевка создали работники "Амурского угля", актива входящей в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь".
Как сообщает пресс-служба компании "Русский уголь", в память о трудовых подвигах горняков во время Великой Отечественной войны горняки в рамках международной акции "Сад Памяти" посадили нескольких сотен сосен. В акции приняли участие также более пятидесяти волонтеров. К горнякам из Райчихинска присоединились школьники и жители села Иннокентьевка.
Самой юной участницей акции стала десятилетняя Арина Сазонова, которая посадила дерево в память о своем прадедушке-фронтовике, Алексее Шевченко. На акцию она пришла с портретом прадеда. Пресс-служба напоминает, что всего за годы войны на фронт ушли 7 076 жителей города угольщиков Райчихинска.
Международная акция "Сад памяти" организована Всероссийским общественным движением "Волонтёры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология". Впервые она была проведена в 2020 году. Цель акции – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Уже в первый год проведения более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе. На сегодняшний день участники международной акции "Сад памяти" высадили уже 22 миллиона деревьев.
Железнодорожный состав с углем - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 13:22
"Русский уголь" в 2020 году поставил 5,2 млн тонн угля для электростанций
 
РоссияСафмарРусский угольМихаил ГуцериевНовости компаний - ЭкономикаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11"Сбер" назвал три главные технологии будущего
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
Лента новостейМолния