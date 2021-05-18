Шахтерский сад Памяти появился в амурском селе Иннокентьевка
© Фото : пресс-служба компании "Русский уголь"Шахтерский сад Памяти в амурском селе Иннокентьевка создали работники "Амурского угля"
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Шахтерский сад Памяти в амурском селе Иннокентьевка создали работники "Амурского угля", актива входящей в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь".
Как сообщает пресс-служба компании "Русский уголь", в память о трудовых подвигах горняков во время Великой Отечественной войны горняки в рамках международной акции "Сад Памяти" посадили нескольких сотен сосен. В акции приняли участие также более пятидесяти волонтеров. К горнякам из Райчихинска присоединились школьники и жители села Иннокентьевка.
Самой юной участницей акции стала десятилетняя Арина Сазонова, которая посадила дерево в память о своем прадедушке-фронтовике, Алексее Шевченко. На акцию она пришла с портретом прадеда. Пресс-служба напоминает, что всего за годы войны на фронт ушли 7 076 жителей города угольщиков Райчихинска.
Международная акция "Сад памяти" организована Всероссийским общественным движением "Волонтёры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология". Впервые она была проведена в 2020 году. Цель акции – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Уже в первый год проведения более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе. На сегодняшний день участники международной акции "Сад памяти" высадили уже 22 миллиона деревьев.