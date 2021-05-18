https://ria.ru/20210518/sabotazh-1732863629.html

ЛНР обвинила Киев в саботаже обсуждения политических вопросов

ЛНР обвинила Киев в саботаже обсуждения политических вопросов - РИА Новости, 18.05.2021

ЛНР обвинила Киев в саботаже обсуждения политических вопросов

Киев саботирует обсуждение политических вопросов в ходе переговоров по Донбассу, заявил РИА Новости во вторник представитель самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T19:52

2021-05-18T19:52

2021-05-18T19:52

родион мирошник

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Киев саботирует обсуждение политических вопросов в ходе переговоров по Донбассу, заявил РИА Новости во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Михайлова по итогам заседания заявила, что Киев предложил исключить Донецк и Луганск из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе."Киев откровенно саботирует обсуждение политических вопросов. ОБСЕ стараются это не заметить. Получается плохо", - заявил Мирошник.По его словам, координатор в подгруппе от ОБСЕ Пьер Морель "пытается хоть как-то реанимировать переговорную ситуацию в политической подгруппе". Мирошник подчеркнул, что представитель Киева в подгруппе Александр Мережко в свою очередь открыто заявляет, что "диалог Киева и Донбасса - это совсем не то, к чему стремится Киев"."Представители ОБСЕ сейчас в сложном положении. Они бы не против продолжать имитацию переговоров дальше, но, в отличие от Мережко, не могут не замечать, что минские соглашения предполагают принятие решений "в обсуждении и по согласованию" с представителями Луганска и Донецка. А этого в реальности нет. Есть несоблюдение самого первого стандарта ОБСЕ по ведению переговоров - готовности стороны конфликта к переговорам. У Украины этой готовности нет. У ОБСЕ нет решимости это признать", - добавил Мирошник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/donbass-1732816779.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

украина

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родион мирошник, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск, украина, в мире