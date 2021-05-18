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ЛНР обвинила Киев в саботаже обсуждения политических вопросов
ЛНР обвинила Киев в саботаже обсуждения политических вопросов - РИА Новости, 18.05.2021
ЛНР обвинила Киев в саботаже обсуждения политических вопросов
Киев саботирует обсуждение политических вопросов в ходе переговоров по Донбассу, заявил РИА Новости во вторник представитель самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:52
2021-05-18T19:52
родион мирошник
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Киев саботирует обсуждение политических вопросов в ходе переговоров по Донбассу, заявил РИА Новости во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Михайлова по итогам заседания заявила, что Киев предложил исключить Донецк и Луганск из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе."Киев откровенно саботирует обсуждение политических вопросов. ОБСЕ стараются это не заметить. Получается плохо", - заявил Мирошник.По его словам, координатор в подгруппе от ОБСЕ Пьер Морель "пытается хоть как-то реанимировать переговорную ситуацию в политической подгруппе". Мирошник подчеркнул, что представитель Киева в подгруппе Александр Мережко в свою очередь открыто заявляет, что "диалог Киева и Донбасса - это совсем не то, к чему стремится Киев"."Представители ОБСЕ сейчас в сложном положении. Они бы не против продолжать имитацию переговоров дальше, но, в отличие от Мережко, не могут не замечать, что минские соглашения предполагают принятие решений "в обсуждении и по согласованию" с представителями Луганска и Донецка. А этого в реальности нет. Есть несоблюдение самого первого стандарта ОБСЕ по ведению переговоров - готовности стороны конфликта к переговорам. У Украины этой готовности нет. У ОБСЕ нет решимости это признать", - добавил Мирошник.
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/donbass-1732816779.html
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родион мирошник, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск, украина, в мире

ЛНР обвинила Киев в саботаже обсуждения политических вопросов

19:52 18.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Киев саботирует обсуждение политических вопросов в ходе переговоров по Донбассу, заявил РИА Новости во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Ранее представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Михайлова по итогам заседания заявила, что Киев предложил исключить Донецк и Луганск из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
Вчера, 15:17В мире
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"Киев откровенно саботирует обсуждение политических вопросов. ОБСЕ стараются это не заметить. Получается плохо", - заявил Мирошник.
По его словам, координатор в подгруппе от ОБСЕ Пьер Морель "пытается хоть как-то реанимировать переговорную ситуацию в политической подгруппе". Мирошник подчеркнул, что представитель Киева в подгруппе Александр Мережко в свою очередь открыто заявляет, что "диалог Киева и Донбасса - это совсем не то, к чему стремится Киев".
"Представители ОБСЕ сейчас в сложном положении. Они бы не против продолжать имитацию переговоров дальше, но, в отличие от Мережко, не могут не замечать, что минские соглашения предполагают принятие решений "в обсуждении и по согласованию" с представителями Луганска и Донецка. А этого в реальности нет. Есть несоблюдение самого первого стандарта ОБСЕ по ведению переговоров - готовности стороны конфликта к переговорам. У Украины этой готовности нет. У ОБСЕ нет решимости это признать", - добавил Мирошник.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
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Родион МирошникОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛуганскУкраинаВ мире
 
 
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