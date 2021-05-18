https://ria.ru/20210518/s7-1732798847.html

S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона

S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона - РИА Новости, 18.05.2021

S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона

S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, сообщила РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T13:51

2021-05-18T13:51

2021-05-18T15:19

распространение коронавируса

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

туризм

коронавирусы

новости - туризм

s7 airlines

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730673577_0:0:3437:1933_1920x0_80_0_0_b4dd82ebf98d36fcaf8504f7a6094c1a.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, сообщила РИА Новости представитель компании.Такое решение приняли из-за того, что по этому направлению сохраняется неопределенность.Накануне продажу билетов в Турцию прекратил "Аэрофлот". Он отменил все рейсы на июнь, кроме двух разрешенных в неделю, но при необходимости готов пересмотреть расписание.С начала марта в Турции резко возросло число случаев COVID-19, а 16 апреля зарегистрировали максимум — 63 тысячи заразившихся за сутки. На этом фоне Россия ограничила авиасообщение, оставив только два регулярных рейса между Москвой и Стамбулом.Срок этого ограничения истекает 1 июня, но накануне источник РИА Новости в туротрасли сообщил со ссылкой на телеграмму "Аэрофлота" агентам, что его продлят до конца месяца. Официально эту информацию в оперштабе по борьбе с COVID-19 не подтвердили.

https://ria.ru/20210405/pkhuket-1604283961.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, коронавирусы, новости - туризм, s7 airlines, турция, в мире