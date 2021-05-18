Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210518/s7-1732798847.html
S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона
S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона - РИА Новости, 18.05.2021
S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона
S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, сообщила РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:51
2021-05-18T15:19
распространение коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
коронавирусы
новости - туризм
s7 airlines
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730673577_0:0:3437:1933_1920x0_80_0_0_b4dd82ebf98d36fcaf8504f7a6094c1a.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, сообщила РИА Новости представитель компании.Такое решение приняли из-за того, что по этому направлению сохраняется неопределенность.Накануне продажу билетов в Турцию прекратил "Аэрофлот". Он отменил все рейсы на июнь, кроме двух разрешенных в неделю, но при необходимости готов пересмотреть расписание.С начала марта в Турции резко возросло число случаев COVID-19, а 16 апреля зарегистрировали максимум — 63 тысячи заразившихся за сутки. На этом фоне Россия ограничила авиасообщение, оставив только два регулярных рейса между Москвой и Стамбулом.Срок этого ограничения истекает 1 июня, но накануне источник РИА Новости в туротрасли сообщил со ссылкой на телеграмму "Аэрофлота" агентам, что его продлят до конца месяца. Официально эту информацию в оперштабе по борьбе с COVID-19 не подтвердили.
https://ria.ru/20210405/pkhuket-1604283961.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730673577_706:0:3437:2048_1920x0_80_0_0_d4fcfb34c7be8f0009871a541af499f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, коронавирусы, новости - туризм, s7 airlines, турция, в мире

S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона

13:51 18.05.2021 (обновлено: 15:19 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines в новой ливрее в аэропорту Домодедово
Самолет Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines в новой ливрее в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, сообщила РИА Новости представитель компании.
Такое решение приняли из-за того, что по этому направлению сохраняется неопределенность.
"Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено", — сказала собеседница агентства.
Накануне продажу билетов в Турцию прекратил "Аэрофлот". Он отменил все рейсы на июнь, кроме двух разрешенных в неделю, но при необходимости готов пересмотреть расписание.
С начала марта в Турции резко возросло число случаев COVID-19, а 16 апреля зарегистрировали максимум — 63 тысячи заразившихся за сутки. На этом фоне Россия ограничила авиасообщение, оставив только два регулярных рейса между Москвой и Стамбулом.
Срок этого ограничения истекает 1 июня, но накануне источник РИА Новости в туротрасли сообщил со ссылкой на телеграмму "Аэрофлота" агентам, что его продлят до конца месяца. Официально эту информацию в оперштабе по борьбе с COVID-19 не подтвердили.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете. - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 15:32Туризм
Туристам на Пхукете предложат скидки в отелях и бесплатные перелеты
 
Распространение коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмКоронавирусыНовости - ТуризмS7 AirlinesТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11"Сбер" назвал три главные технологии будущего
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
Лента новостейМолния