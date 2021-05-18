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S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона
S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона - РИА Новости, 18.05.2021
S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона
S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, сообщила РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:51
2021-05-18T13:51
2021-05-18T15:19
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, сообщила РИА Новости представитель компании.Такое решение приняли из-за того, что по этому направлению сохраняется неопределенность.Накануне продажу билетов в Турцию прекратил "Аэрофлот". Он отменил все рейсы на июнь, кроме двух разрешенных в неделю, но при необходимости готов пересмотреть расписание.С начала марта в Турции резко возросло число случаев COVID-19, а 16 апреля зарегистрировали максимум — 63 тысячи заразившихся за сутки. На этом фоне Россия ограничила авиасообщение, оставив только два регулярных рейса между Москвой и Стамбулом.Срок этого ограничения истекает 1 июня, но накануне источник РИА Новости в туротрасли сообщил со ссылкой на телеграмму "Аэрофлота" агентам, что его продлят до конца месяца. Официально эту информацию в оперштабе по борьбе с COVID-19 не подтвердили.
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