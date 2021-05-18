https://ria.ru/20210518/ryabkov-1732768098.html
Рябков призвал работать над улучшением отношений между Россией и США
Рябков призвал работать над улучшением отношений между Россией и США
Работать над улучшением отношений России и США нужно вне зависимости от потенциальной встречи лидеров государств Владимира Путина и Джо Байдена, заявил во... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:30
2021-05-18T11:30
2021-05-18T11:52
джон салливан
сергей рябков
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сша
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Работать над улучшением отношений России и США нужно вне зависимости от потенциальной встречи лидеров государств Владимира Путина и Джо Байдена, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы призываем американцев воздерживаться от шагов, которые могли бы создать дополнительный балласт и проблемы для диалога. Мы также призываем их избегать попыток надавить на Москву. Ни к чему из того, что хотела добиться американская администрация, это не приведет",- отметил замглавы МИД РФ.
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джон салливан, сергей рябков, россия, сша
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Работать над улучшением отношений России и США нужно вне зависимости от потенциальной встречи лидеров государств Владимира Путина и Джо Байдена, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Считаю правильным, если бы в ближайшее время наметились хотя бы фрагментарные сдвиги к лучшему в наших отношениях, что позволило бы остановить эскалационную спираль противостояния. Подчеркну: этого следовало бы достигнуть независимо от того, как решится вопрос с саммитом", - сказал Рябков в интервью РБК.
"Мы призываем американцев воздерживаться от шагов, которые могли бы создать дополнительный балласт и проблемы для диалога. Мы также призываем их избегать попыток надавить на Москву. Ни к чему из того, что хотела добиться американская администрация, это не приведет",- отметил замглавы МИД РФ.