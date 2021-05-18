https://ria.ru/20210518/ryabkov-1732768098.html

Рябков призвал работать над улучшением отношений между Россией и США

Рябков призвал работать над улучшением отношений между Россией и США

Работать над улучшением отношений России и США нужно вне зависимости от потенциальной встречи лидеров государств Владимира Путина и Джо Байдена, заявил во... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:30

2021-05-18T11:30

2021-05-18T11:52

джон салливан

сергей рябков

россия

сша

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Работать над улучшением отношений России и США нужно вне зависимости от потенциальной встречи лидеров государств Владимира Путина и Джо Байдена, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы призываем американцев воздерживаться от шагов, которые могли бы создать дополнительный балласт и проблемы для диалога. Мы также призываем их избегать попыток надавить на Москву. Ни к чему из того, что хотела добиться американская администрация, это не приведет",- отметил замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20210517/lavrov-1732644832.html

россия

сша

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джон салливан, сергей рябков, россия, сша