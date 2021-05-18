РПЦ намерена создать единую систему помощи наркозависимым
14:10 18.05.2021 (обновлено: 14:19 18.05.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКупола Верхоспасского собора Московского Кремля
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Русская православная церковь намерена создать в России единую систему помощи наркозависимым, сообщил руководитель координационного центра Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Каменский и Камышловский Мефодий (Кондратьев).
"Нам бы хотелось создать единую структуру помощи. Эта структура создаст новые возможности для помощи", - сказал епископ журналистам на V Общецерковном съезде православных центров помощи наркозависимым.
По его словам, в пандемию стало понятно, что необходима профилактическая работа с наркозависимыми и их близкими в интернете, которую церковь будет развивать. "Здесь есть немало возможностей для охвата, по сути, всей территории страны. Хотя у нас не так много центров в масштабах огромной страны, но посредством онлайн-работы можно действительно нашу деятельность распространить на всю страну, а потом по мере востребованности открывать новые центры", - добавил епископ Мефодий.
Съезд православных центров помощи наркозависимым проходит в Москве с 16 по 18 мая.