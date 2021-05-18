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РПЦ намерена создать единую систему помощи наркозависимым

РПЦ намерена создать единую систему помощи наркозависимым - РИА Новости, 18.05.2021

РПЦ намерена создать единую систему помощи наркозависимым

Русская православная церковь намерена создать в России единую систему помощи наркозависимым, сообщил руководитель координационного центра Синодального отдела по РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:10

2021-05-18T14:10

2021-05-18T14:19

религия и мировоззрение

религия

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Русская православная церковь намерена создать в России единую систему помощи наркозависимым, сообщил руководитель координационного центра Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Каменский и Камышловский Мефодий (Кондратьев).По его словам, в пандемию стало понятно, что необходима профилактическая работа с наркозависимыми и их близкими в интернете, которую церковь будет развивать. "Здесь есть немало возможностей для охвата, по сути, всей территории страны. Хотя у нас не так много центров в масштабах огромной страны, но посредством онлайн-работы можно действительно нашу деятельность распространить на всю страну, а потом по мере востребованности открывать новые центры", - добавил епископ Мефодий.Съезд православных центров помощи наркозависимым проходит в Москве с 16 по 18 мая.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, россия, московский патриархат, русская православная церковь, общество