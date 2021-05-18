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Религия и мировоззрение
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РПЦ намерена создать единую систему помощи наркозависимым
РПЦ намерена создать единую систему помощи наркозависимым - РИА Новости, 18.05.2021
РПЦ намерена создать единую систему помощи наркозависимым
Русская православная церковь намерена создать в России единую систему помощи наркозависимым, сообщил руководитель координационного центра Синодального отдела по РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:10
2021-05-18T14:19
религия и мировоззрение
религия
россия
московский патриархат
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Русская православная церковь намерена создать в России единую систему помощи наркозависимым, сообщил руководитель координационного центра Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Каменский и Камышловский Мефодий (Кондратьев).По его словам, в пандемию стало понятно, что необходима профилактическая работа с наркозависимыми и их близкими в интернете, которую церковь будет развивать. "Здесь есть немало возможностей для охвата, по сути, всей территории страны. Хотя у нас не так много центров в масштабах огромной страны, но посредством онлайн-работы можно действительно нашу деятельность распространить на всю страну, а потом по мере востребованности открывать новые центры", - добавил епископ Мефодий.Съезд православных центров помощи наркозависимым проходит в Москве с 16 по 18 мая.
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религия, россия, московский патриархат, русская православная церковь, общество

РПЦ намерена создать единую систему помощи наркозависимым

14:10 18.05.2021 (обновлено: 14:19 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКупола Верхоспасского собора Московского Кремля
Купола Верхоспасского собора Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Русская православная церковь намерена создать в России единую систему помощи наркозависимым, сообщил руководитель координационного центра Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Каменский и Камышловский Мефодий (Кондратьев).
"Нам бы хотелось создать единую структуру помощи. Эта структура создаст новые возможности для помощи", - сказал епископ журналистам на V Общецерковном съезде православных центров помощи наркозависимым.
По его словам, в пандемию стало понятно, что необходима профилактическая работа с наркозависимыми и их близкими в интернете, которую церковь будет развивать. "Здесь есть немало возможностей для охвата, по сути, всей территории страны. Хотя у нас не так много центров в масштабах огромной страны, но посредством онлайн-работы можно действительно нашу деятельность распространить на всю страну, а потом по мере востребованности открывать новые центры", - добавил епископ Мефодий.
Съезд православных центров помощи наркозависимым проходит в Москве с 16 по 18 мая.
 
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