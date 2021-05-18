https://ria.ru/20210518/rossiya-1732783663.html

Россиян будут оповещать при любых ЧС единым сигналом

Россиян будут оповещать при любых ЧС единым сигналом

МЧС России изменило порядок подачи сигналов оповещения населения по гражданской обороне: отныне при различных чрезвычайных ситуациях будет только один сигнал -... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:34

2021-05-18T12:34

2021-05-18T12:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. МЧС России изменило порядок подачи сигналов оповещения населения по гражданской обороне: отныне при различных чрезвычайных ситуациях будет только один сигнал - "Внимание всем!".Ранее ведомство сообщало, что возможные жертвы среди населения при военном конфликте с применением современных средств поражения, в том числе оружия массового поражения, а также из-за аварий на химических и радиационных объектах можно существенно снизить, выполняя рекомендуемые действия по сигналам гражданской обороны. Для оповещения населения об опасностях использовались сигналы ГО "Внимание всем!", "Воздушная тревога!", "Химическая тревога!", "Радиационная опасность!", "Угроза катастрофического затопления!", а также отменяющие их сигналы."В современном мире актуальными стали чрезвычайные ситуации, вызванные новым угрозами, среди которых риски природного, техногенного и биолого-социального характера. Например, в прошлом году мир столкнулся с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Для каждой такой угрозы определять свой сигнал нецелесообразно – гражданам попросту невозможно будет их запомнить. В связи с этим принято решение о введении единого сигнала оповещения населения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях - "Внимание всем!", - подчеркивается в ответе ведомства.МЧС рекомендует при подаче сигнала "Внимание всем!" внимательно прослушать информацию об алгоритме действий при угрозе чрезвычайной ситуации. Для этого нужно включить телевизор или радио – информация будет транслироваться по общедоступным теле- и радиоканалам, а также передаваться короткими текстовыми сообщениями по сети подвижной радиотелефонной связи."При невозможности ознакомления с информацией такими способами гражданину следует обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования, либо позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112", - резюмировали в МЧС.

https://ria.ru/20210427/mchs-1730154150.html

https://ria.ru/20210417/chs-1728700891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, общество