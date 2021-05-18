https://ria.ru/20210518/roman-1732784607.html

Украинская оппозиция сравнила действия властей с романом Оруэлла "1984"

Украинская оппозиция сравнила действия властей с романом Оруэлла "1984" - РИА Новости, 18.05.2021

Украинская оппозиция сравнила действия властей с романом Оруэлла "1984"

Власти Украины последовательно строят тоталитарное государство, как в романе Джорджа Оруэлла "1984", и стремятся уничтожить любую политическую альтернативу,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:37

2021-05-18T12:37

2021-05-18T12:37

россия

ирина венедиктова

алексей данилов

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

украина

в мире

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КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Власти Украины последовательно строят тоталитарное государство, как в романе Джорджа Оруэлла "1984", и стремятся уничтожить любую политическую альтернативу, говорится в заявлении украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", опубликованном на ее сайте во вторник.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее заявил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" буквально дублирует "нарративы" РФ. Он выразил мнение, что партия является оппозицией не к власти, а к украинскому государству в целом."Действующая власть последовательно строит тоталитарное государство, в котором, как в романе Дж. Оруэлла "1984": "мир – это война, свобода – это рабство, а незнание – сила". Поэтому стремится уничтожить любую политическую альтернативу и истеричными обвинениями реагирует на справедливую критику своей несостоятельности, пагубности курса и полной неспособности к управлению государством", - говорится в заявлении партии.В политсиле считают, что секретарь СНБО "в духе геббельсовских пропагандистов" попытался обвинить единственную на Украине партию, последовательно выступающую за мир, в нагнетании конфликта, "антиукраинской" позиции и "угрозах национальным интересам"."Надежда на то, что чем "чудовищнее будет ложь, тем охотнее в нее поверят", в Украине не оправдается. Подавляющее большинство украинских граждан видят, что страна движется в неправильном направлении. Что власть нагло и беспринципно обманула своих избирателей. Обещали мир, народовластие, экономическое развитие и улучшение жизни, но за два года они перевернули свои обещания с ног на голову", - заявили в партии.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210517/suverenitet-1732616172.html

https://ria.ru/20210517/ukraina-1732564510.html

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россия, ирина венедиктова, алексей данилов, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, украина, в мире