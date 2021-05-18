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Украинская оппозиция сравнила действия властей с романом Оруэлла "1984"
Украинская оппозиция сравнила действия властей с романом Оруэлла "1984" - РИА Новости, 18.05.2021
Украинская оппозиция сравнила действия властей с романом Оруэлла "1984"
Власти Украины последовательно строят тоталитарное государство, как в романе Джорджа Оруэлла "1984", и стремятся уничтожить любую политическую альтернативу,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:37
2021-05-18T12:37
россия
ирина венедиктова
алексей данилов
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
украина
в мире
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КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Власти Украины последовательно строят тоталитарное государство, как в романе Джорджа Оруэлла "1984", и стремятся уничтожить любую политическую альтернативу, говорится в заявлении украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", опубликованном на ее сайте во вторник.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее заявил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" буквально дублирует "нарративы" РФ. Он выразил мнение, что партия является оппозицией не к власти, а к украинскому государству в целом."Действующая власть последовательно строит тоталитарное государство, в котором, как в романе Дж. Оруэлла "1984": "мир – это война, свобода – это рабство, а незнание – сила". Поэтому стремится уничтожить любую политическую альтернативу и истеричными обвинениями реагирует на справедливую критику своей несостоятельности, пагубности курса и полной неспособности к управлению государством", - говорится в заявлении партии.В политсиле считают, что секретарь СНБО "в духе геббельсовских пропагандистов" попытался обвинить единственную на Украине партию, последовательно выступающую за мир, в нагнетании конфликта, "антиукраинской" позиции и "угрозах национальным интересам"."Надежда на то, что чем "чудовищнее будет ложь, тем охотнее в нее поверят", в Украине не оправдается. Подавляющее большинство украинских граждан видят, что страна движется в неправильном направлении. Что власть нагло и беспринципно обманула своих избирателей. Обещали мир, народовластие, экономическое развитие и улучшение жизни, но за два года они перевернули свои обещания с ног на голову", - заявили в партии.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20210517/suverenitet-1732616172.html
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россия, ирина венедиктова, алексей данилов, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, украина, в мире

Украинская оппозиция сравнила действия властей с романом Оруэлла "1984"

12:37 18.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Власти Украины последовательно строят тоталитарное государство, как в романе Джорджа Оруэлла "1984", и стремятся уничтожить любую политическую альтернативу, говорится в заявлении украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", опубликованном на ее сайте во вторник.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее заявил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" буквально дублирует "нарративы" РФ. Он выразил мнение, что партия является оппозицией не к власти, а к украинскому государству в целом.
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"Действующая власть последовательно строит тоталитарное государство, в котором, как в романе Дж. Оруэлла "1984": "мир – это война, свобода – это рабство, а незнание – сила". Поэтому стремится уничтожить любую политическую альтернативу и истеричными обвинениями реагирует на справедливую критику своей несостоятельности, пагубности курса и полной неспособности к управлению государством", - говорится в заявлении партии.
В политсиле считают, что секретарь СНБО "в духе геббельсовских пропагандистов" попытался обвинить единственную на Украине партию, последовательно выступающую за мир, в нагнетании конфликта, "антиукраинской" позиции и "угрозах национальным интересам".
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"Надежда на то, что чем "чудовищнее будет ложь, тем охотнее в нее поверят", в Украине не оправдается. Подавляющее большинство украинских граждан видят, что страна движется в неправильном направлении. Что власть нагло и беспринципно обманула своих избирателей. Обещали мир, народовластие, экономическое развитие и улучшение жизни, но за два года они перевернули свои обещания с ног на голову", - заявили в партии.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
 
РоссияИрина ВенедиктоваАлексей ДаниловОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакУкраинаВ мире
 
 
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