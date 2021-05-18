https://ria.ru/20210518/rekonstruktsiya-1732771931.html

Бочаров предложил полностью реконструировать Мамаев курган

Бочаров предложил полностью реконструировать Мамаев курган - РИА Новости, 18.05.2021

Бочаров предложил полностью реконструировать Мамаев курган

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров попросил ветеранские организации поддержать предложение региона по полной реконструкции федерального... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:44

2021-05-18T11:44

2021-05-18T12:35

волгоградская область

россия

ольга любимова

музей "сталинградская битва"

андрей бочаров

волгоград

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров попросил ветеранские организации поддержать предложение региона по полной реконструкции федерального мемориального комплекса на Мамаевом кургане и приурочить работы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в администрации региона.По информации ведомства, в Волгограде во вторник состоялось торжественное открытие всероссийского форума ветеранских организаций, в котором принимают участие около полутора тысяч человек из 65 регионов страны, как в очном , так и онлайн-формате. Церемония открытия в музее "Сталинградская битва" началась с минуты молчания по погибшим в годы Великой Отечественной войны."Обращаюсь к вам, руководителям ветеранского сообщества России: предлагаю участникам Первого Всероссийского Форума ветеранов объединить усилия ветеранского сообщества России, Оргкомитета "Победа" и поддержать предложение Волгоградской области, Волгоградского областного Совета ветеранов по проведению масштабной реконструкции мемориального комплекса на Мамаевом кургане и в целом "Музея-заповедника "Сталинградская битва" – одного из наиболее знаковых памятников великой истории нашей страны, символов Великой Победы, который по праву является достоянием всей России, всего мира. И приурочить завершение этих масштабных исторических работ к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Прошу вас поддержать это предложение и включить в итоговую резолюцию Форума", - цитирует в сообщении ведомство слова Бочарова во время открытия форума.Отмечается, что участники форума поддержали предложение губернатора.По информации администрации, форум продлится до 20 мая, участники обсудят вопросы патриотического воспитания молодежи, поддержки ветеранов и другое. Также, по данным ведомства, в четверг состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Волгоградской областной организацией ветеранов и другими региональными ветеранскими сообществами.Монумент "Родина-мать зовет!" - центральная композиция мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане - был отреставрирован к 75-летию Победы. В июне 2020 года в Волгограде состоялось торжественное открытие. Министр культуры РФ Ольга Любимова отмечала, что это первая масштабная реставрация со времени строительства статуи: в частности, было устранено 11 километров трещин, обновлены проржавевшие тросы (из 117 тросов проржавели 99).Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" – уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура " Родина - мать зовет!", ее открытие состоялось в 1967 году. Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура возвышается не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.

https://ria.ru/20210510/pozhar-1731641733.html

https://ria.ru/20210509/devushka-1731619720.html

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россия, ольга любимова, музей "сталинградская битва", андрей бочаров, волгоград, волгоградская область, общество